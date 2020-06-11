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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Избившего сына Молдомусы Конгантиева бывшего таможенника переведут в другой СИЗО

Экс-сотрудника Таможенной службы Эмильбека Кимсанова, подозреваемого в избиении сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева, переведут в другой СИЗО. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

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По ее словам, такое решение принято, потому что Кимсанов якобы пользовался сотовой связью в СИЗО-1.

«В ходатайстве указывается, что мой подзащитный нарушил режим СИЗО-1, пользуясь сотовой связью. На основании этого ГСИН решила перевести Кимсанова в СИЗО-50. Сейчас он находится в ИВС и ждет этапа. Насколько мне известно, половина СИЗО-1 пользуется сотовой связью, тогда нужно определять всех, кто нарушает режим, и наказывать сотрудников, допустивших это», — сказала Назгуль Суйунбаева.

Адвокат также рассказала, что ранее друзья Эмильбека Кимсанова записали видеообращение на имя президента. Они требовали объективности в расследовании уголовного дела. Теперь их вызвали в милицию.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.

В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155668/
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