Турсезон при коронавирусе. Куда поехать и какие документы брать

Летний туристический сезон в Кыргызстане из-за пандемии коронавируса может начаться немного позже, чем запланировано. Однако путешественники уже рвутся в путь. Международные авиаперелеты возобновятся еще не скоро, сейчас все ставки на внутренний туризм.

24.kg решило рассказать, куда могут поехать отдыхать кыргызстанцы в режиме ЧС и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, путешествуя по стране.

1 Хочу на Иссык-Куль. Возможно ли это во время ЧС? При въезде в Иссык-Кульскую область установлены санитарно-карантинные посты. Они будут действовать до конца режима ЧС. Тех, кто прибыл из-за границы или из неблагополучных регионов, анкетируют. У всех остальных только измерят температуру. По прибытии на место отдыха — пансионат, хостел, курортно-оздоровительные комплексы — человек должен зарегистрироваться. Тех, кто выписался из обсерватора и проживает на Иссык-Куле, на посту забирает специальная машина.

2 Куда поехать в Чуйской области? Если вы хотите подышать воздухом, пожарить шашлыки на природе недалеко от столицы, то отправляйтесь в одно из ущелий Чункурчак, Сокулук (Белогорка), Иссык-Ата или Кегеты. Прогуляться можно и в природном парке «Ала-Арча» или подняться на горнолыжные базы Кашка-Суу или Оруу-Сай. С детьми или друзьями можно отправиться на башню Бурана близ Токмака. Блокпосты по всем направлениям уже сняты. Во время действия режима ЧП в Бишкеке в Чуйской области, напомним, установили 330 блокпостов. С 28 мая почти все убрали, кроме трех — в Кеминском районе, на посту в селе Сосновка Жайылского района и на пункте пропуска «Ак-Тилек» в Иссык-Атинском районе.

3 Как добраться в Ош и что посмотреть? Одной из самых главных достопримечательностей Ошской области является священная гора Сулайман-Тоо. В регионе также можно посетить национальные парки Кара-Шоро и Кыргыз-Ата. Недалеко от Оша расположен исторический город Узген, который также привлекает туристов. В южную столицу можно добраться на машине, предпочтение лучше отдать личному авто, или на самолете. Внутренние авиарейсы в КР начали функционировать с 8 июня. В аэропорту у вас проверят температуру и, возможно, возьмут анкетные данные.

4 Можно ли поехать на Сары-Челек? Одним из самых любимых мест у туристов в Джалал-Абадской области является пресноводное высокогорное озеро Сары-Челек. Еще одно место, обязательное для посещения, — заповедник Арсланбоб. В регион также можно добраться на самолете через Ош или на такси. Междугородние транспортные перевозки (маршрутки и автобусы) тоже возобновлены с 5 июня, такси — с 25 мая. Обязательное условия — все пассажиры должны соблюдать правила санитарной безопасности — носить маски и перчатки. У водителей перед выездом измеряют температуру, пассажиров проверяют на посту Сосновка.

5 Как доехать до Нарына? В Нарыне тоже много красивых и исторических мест. Туристы могут посетить древнюю крепость Таш-Рабат, озеро Сон-Куль и природный парк Салкын-Тор. На въезде в Нарынскую область действуют блокпосты. Они также установлены в районах, где нестабильная эпидемиологическая обстановка в связи с массовым распространением коронавируса. Сейчас в регионе установлено 12 санитарно-карантинных постов, три из них являются республиканского масштаба, они расположены в Джумгальском, Ак-Талинском и Кочкорском районах. Для беспрепятственного проезда необходимо показать документы, удостоверяющие личность.

6 Нужно ли при въезде в Талас сдавать ПЦР-анализы? В Таласской области до недавнего времени не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако намедни и там зарегистрированы заразившиеся. Ранее говорилось, что при въезде в «чистый» регион необходимо сдавать анализы на ПЦР-тест. Однако это не так. На въезде в область есть один блокпост, где измеряют температуру и проверяют документ, удостоверяющий личность заезжающего. В районах также есть посты, но там ничего не проверяют. В Таласской области туристы могут посмотреть на кумбез Манаса, музей великого писателя Чингиза Айтматова в селе Шекер, заповедник «Беш-Таш», Кировское водохранилище.

7 Куда можно съездить в Баткенской области во время ЧС? В Баткенской области все еще установлено два блокпоста — на въезде в город Кызыл-Кию и в селе Зар-Таш. Туристы могут посетить ущелье Каравшин, зайти в пещеру Кан-и-Гут, ну и, конечно же, посмотреть на гору Айгуль Таш. Но последняя достопримечательность особенно красива весной, когда распускается редкий цветок Айгуль.

8 Какие меры предосторожности нужно соблюдать во время путешествий? Прежде всего, необходимо соблюдать дистанцию. В такси или самолете это сложнее, поэтому в республиканском штабе рекомендуют путешествовать на личном авто, и только со своей семьей или близкими. Риск заразиться коронавирусом значительно снизится, если вы наденете маску, перчатки или будете обрабатывать руки санитайзером.