Турсезон при коронавирусе. Куда поехать и какие документы брать

Летний туристический сезон в Кыргызстане из-за пандемии коронавируса может начаться немного позже, чем запланировано. Однако путешественники уже рвутся в путь. Международные авиаперелеты возобновятся еще не скоро, сейчас все ставки на внутренний туризм.
24.kg решило рассказать, куда могут поехать отдыхать кыргызстанцы в режиме ЧС и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, путешествуя по стране.
Хочу на Иссык-Куль. Возможно ли это во время ЧС?
При въезде в Иссык-Кульскую область установлены санитарно-карантинные посты. Они будут действовать до конца режима ЧС. Тех, кто прибыл из-за границы или из неблагополучных регионов, анкетируют. У всех остальных только измерят температуру. По прибытии на место отдыха — пансионат, хостел, курортно-оздоровительные комплексы — человек должен зарегистрироваться. Тех, кто выписался из обсерватора и проживает на Иссык-Куле, на посту забирает специальная машина.
Куда поехать в Чуйской области?
Если вы хотите подышать воздухом, пожарить шашлыки на природе недалеко от столицы, то отправляйтесь в одно из ущелий Чункурчак, Сокулук (Белогорка), Иссык-Ата или Кегеты. Прогуляться можно и в природном парке «Ала-Арча» или подняться на горнолыжные базы Кашка-Суу или Оруу-Сай. С детьми или друзьями можно отправиться на башню Бурана близ Токмака.
Блокпосты по всем направлениям уже сняты. Во время действия режима ЧП в Бишкеке в Чуйской области, напомним, установили 330 блокпостов. С 28 мая почти все убрали, кроме трех — в Кеминском районе, на посту в селе Сосновка Жайылского района и на пункте пропуска «Ак-Тилек» в Иссык-Атинском районе.
Как добраться в Ош и что посмотреть?
Одной из самых главных достопримечательностей Ошской области является священная гора Сулайман-Тоо. В регионе также можно посетить национальные парки Кара-Шоро и Кыргыз-Ата. Недалеко от Оша расположен исторический город Узген, который также привлекает туристов.
В южную столицу можно добраться на машине, предпочтение лучше отдать личному авто, или на самолете. Внутренние авиарейсы в КР начали функционировать с 8 июня. В аэропорту у вас проверят температуру и, возможно, возьмут анкетные данные.
Можно ли поехать на Сары-Челек?
Одним из самых любимых мест у туристов в Джалал-Абадской области является пресноводное высокогорное озеро Сары-Челек. Еще одно место, обязательное для посещения, — заповедник Арсланбоб.
В регион также можно добраться на самолете через Ош или на такси. Междугородние транспортные перевозки (маршрутки и автобусы) тоже возобновлены с 5 июня, такси — с 25 мая. Обязательное условия — все пассажиры должны соблюдать правила санитарной безопасности — носить маски и перчатки. У водителей перед выездом измеряют температуру, пассажиров проверяют на посту Сосновка.
Как доехать до Нарына?
В Нарыне тоже много красивых и исторических мест. Туристы могут посетить древнюю крепость Таш-Рабат, озеро Сон-Куль и природный парк Салкын-Тор.
На въезде в Нарынскую область действуют блокпосты. Они также установлены в районах, где нестабильная эпидемиологическая обстановка в связи с массовым распространением коронавируса. Сейчас в регионе установлено 12 санитарно-карантинных постов, три из них являются республиканского масштаба, они расположены в Джумгальском, Ак-Талинском и Кочкорском районах. Для беспрепятственного проезда необходимо показать документы, удостоверяющие личность.
Нужно ли при въезде в Талас сдавать ПЦР-анализы?
В Таласской области до недавнего времени не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако намедни и там зарегистрированы заразившиеся. Ранее говорилось, что при въезде в «чистый» регион необходимо сдавать анализы на ПЦР-тест. Однако это не так. На въезде в область есть один блокпост, где измеряют температуру и проверяют документ, удостоверяющий личность заезжающего. В районах также есть посты, но там ничего не проверяют.
В Таласской области туристы могут посмотреть на кумбез Манаса, музей великого писателя Чингиза Айтматова в селе Шекер, заповедник «Беш-Таш», Кировское водохранилище.
Куда можно съездить в Баткенской области во время ЧС?
В Баткенской области все еще установлено два блокпоста — на въезде в город Кызыл-Кию и в селе Зар-Таш. Туристы могут посетить ущелье Каравшин, зайти в пещеру Кан-и-Гут, ну и, конечно же, посмотреть на гору Айгуль Таш. Но последняя достопримечательность особенно красива весной, когда распускается редкий цветок Айгуль.
Какие меры предосторожности нужно соблюдать во время путешествий?
Прежде всего, необходимо соблюдать дистанцию. В такси или самолете это сложнее, поэтому в республиканском штабе рекомендуют путешествовать на личном авто, и только со своей семьей или близкими. Риск заразиться коронавирусом значительно снизится, если вы наденете маску, перчатки или будете обрабатывать руки санитайзером.
Какие документы необходимо иметь при себе?
В путешествиях при себе нужно обязательно иметь удостоверение личности — ID-карту. Ее могут потребовать на санитарно-карантинных постах и в гостинице.