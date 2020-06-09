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Бизнес

ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов

ОАО «Международный аэропорт «Манас» сообщает о возобновлении регулярных внутренних авиарейсов. После длительного карантина 8 июня 2020 года были обслужены первые внутренние авиарейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек. Общее количество пассажиров — 208.

Согласно рекомендациям республиканского штаба и Министерства здравоохранения КР, во всех крупных аэропортах страны ОАО «МАМ» были приняты беспрецедентные меры безопасности пассажиров и обслуживающих сотрудников.

ОАО «МАМ» убедительно просит всех пассажиров соблюдать рекомендованные меры предосторожности и напоминает, что вход в терминалы всех аэропортов Кыргызстана разрешен только для вылетающих пассажиров при наличии защитных масок и действующего авиабилета.

Все пассажиры при входе будут проходить через автоматизированную термометрию и дезинфекционные тоннели.

В зданиях аэропортов имеются разметки по соблюдению социальной дистанции.

 

Относительно приобретения авиабилетов пассажирам необходимо заблаговременно обращаться в представительства авиакомпаний.

Из-за мировой пандемии коронавируса Кыргызстан полностью прекращал регулярные внутренние и международные пассажирские авиасообщения за исключением грузовых и чартерных рейсов, связанных с доставкой граждан КР из-за рубежа. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) на 5 мая, количество рейсов в апреле-мае 2020 года снизилось на 90 процентов по сравнению с апрелем-маем 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155307/
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