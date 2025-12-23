В Чуйской области открыли центр отдыха ГКНБ «Кызыл-Белес»

В селе Таш-Мойнок Аламединского района Чуйской области состоялась торжественная церемония открытия центра отдыха ГКНБ «Кызыл-Белес». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В мероприятии приняли участие зампредседателя кабмина — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, полномочный представитель президента в регионе Айбек Осмонов, а также ветераны и личный состав госкомитета.

Оздоровительный комплекс расположен на территории площадью 19 гектаров. Там построены 15 благоустроенных домов отдыха площадью по 60 квадратных метров каждый, функционирует канатная дорога протяженностью 600 метров, проведены работы по благоустройству и освещению территории.

Как отметил глава ГКНБ, создание подобных объектов является частью социальной поддержки сотрудников и ветеранов органов национальной безопасности и направлено на повышение эффективности их профессиональной деятельности. Комплекс предназначен для круглогодичного семейного отдыха в экологически чистой зоне.

В завершение церемонии Камчыбек Ташиев перерезал символическую красную ленту и ознакомился с условиями, созданными на территории центра отдыха «Кызыл-Белес».