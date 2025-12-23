18:38
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

В Чуйской области открыли центр отдыха ГКНБ «Кызыл-Белес»

В селе Таш-Мойнок Аламединского района Чуйской области состоялась торжественная церемония открытия центра отдыха ГКНБ «Кызыл-Белес». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В мероприятии приняли участие зампредседателя кабмина — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, полномочный представитель президента в регионе Айбек Осмонов, а также ветераны и личный состав госкомитета.

Оздоровительный комплекс расположен на территории площадью 19 гектаров. Там построены 15 благоустроенных домов отдыха площадью по 60 квадратных метров каждый, функционирует канатная дорога протяженностью 600 метров, проведены работы по благоустройству и освещению территории.

Как отметил глава ГКНБ, создание подобных объектов является частью социальной поддержки сотрудников и ветеранов органов национальной безопасности и направлено на повышение эффективности их профессиональной деятельности. Комплекс предназначен для круглогодичного семейного отдыха в экологически чистой зоне.

В завершение церемонии Камчыбек Ташиев перерезал символическую красную ленту и ознакомился с условиями, созданными на территории центра отдыха «Кызыл-Белес».
Ссылка: https://24.kg/vlast/355710/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ГКНБ призвал силовиков не фабриковать уголовные дела
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
$180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Глава кабинета министров Кыргызстана поздравил сотрудников ГКНБ с праздником
Альпинист Эдуард Кубатов встретился с курсантами Академии ГКНБ
ГКНБ вмешался — уголь подешевел: итоги рейда в Нарынской области
На окраине Балыкчи обнаружен тайник с огнестрельным оружием
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
Камчыбек Ташиев впервые собрал генералов силовых структур в штаб-квартире ГКНБ
После установки колючей проволоки на границе КР с Таджикистаном появятся камеры
Популярные новости
ГКНБ предупредил о&nbsp;недопустимости искусственного повышения цен на&nbsp;уголь ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по&nbsp;росту ВВП Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
23 декабря, вторник
18:35
ГКНБ задержал бывших чиновников ГНС по делу о коррупции ГКНБ задержал бывших чиновников ГНС по делу о коррупции...
18:16
Глава ГКНБ призвал силовиков не фабриковать уголовные дела
18:11
В Чуйской области открыли центр отдыха ГКНБ «Кызыл-Белес»
18:04
Дизайн-код утвердили, а остановки в Бишкеке разные, удивлены депутаты БГК
17:54
Депутат Жогорку Кенеша просит освободить врачей и учителей от подоходного налога