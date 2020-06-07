Афиша Бишкека на неделю: выставки и лекция по кыргызоведению

8-12 июня. Выставка кыргызских художников

Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

1-15 июня. Ярмарка цветов

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

8 июня. Презентация курса кружевоплетения

Вы встретитесь с преподавателем по кружевоплетению и получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.

Мастерская ADRA, 19.00.

9 июня. Лекция «Манас! Вымысел, быль или история?»

Сегодня многие считают, что «Манас» — всего лишь вымысел, произведение, в котором народ видел и идеализировал своего правителя, которого желал видеть в реальной жизни. Так ли это? Об этом и многом еще побеседуете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.