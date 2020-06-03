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Общество

Журналист «Азаттыка» ответил на заявления ГКНБ о взятке от Айеркена Саймаити

Али Токтакунов заявил, что не брал деньги от Айеркена Саимаити. Заявления ГКНБ в его адрес журналист «Азаттыка» назвал очернением и наглой ложью. Видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсетях.

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«Показания человека, находящегося за решеткой в качестве свидетеля, без фактов и доказательств и до этого приводились, и они известны под различными названиями с добавлением окончания «-гейт». Кроме этого, были не единичные случаи, когда приходилось критиковать работу Госкомитета нацбезопасности», — сказал Али Токтакунов.

Он отметил, что не брал денег от Айеркена Саимаити. «От него мы, журналисты, получили сотни документов и показания по поводу дел, в которых он принимал участие. Кроме того, на основе показаний, полученных от более чем 10 свидетелей, мы раскрыли коррупционные схемы на таможне, систему коррупции, посредством которой из Кыргызстана вывезены более $100 миллионов», — говорит Али Токтакунов.

«Правительство, вместо того чтобы разобраться и поставить точку в этом расследовании, основанном на фактах и доказательствах, продолжает очернять журналистов. Но народ знает и сможет различить черное от белого. Мы глубоко верим, что в итоге восторжествует справедливость», — резюмировал Али Токтакунов.

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Отметим, ранее начальник следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу заявил, что Айеркен Саймаити заплатил журналистам «Азаттыка» за сотрудничество $100 тысяч. В качестве свидетельских показаний спецслужбы предоставили слова экс-консула в Стамбуле Эркина Сопокова и некоего гида из Медины Рустама Толобаева.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября 2019 года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154621/
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