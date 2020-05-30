В Кыргызстане выпуск областных газет возобновят с 1 июля

С 1 июля​ возобновится выпуск областных газет с финансированием из государственного бюджета. Об этом сообщил заместитель министра культуры, информации и туризма КР Нуржигит Кадырбеков на видеоконференции с участием директоров региональных медиацентров, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе видеоконференции директорам областных медиацентров поручено возобновить выпуск газет с улучшением качества и содержания, увеличением объема выпускаемого тиража, с подписками государственных учреждений и граждан.

Обсужден и вопрос перехода областных газет на хозрасчет. Решение его требует внесения изменений как в Бюджетный кодекс, так и в другие нормативно-правовые акты Кыргызской Республики.