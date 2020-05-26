Полгода Генпрокуратура не отвечает на ходатайство адвоката. Это нарушение

Адвокат родственника экс-депутата парламента Аиды Саляновой Калыбека Эльтуйбасова обратилась в Генпрокуратуру с повторным ходатайством о привлечении к уголовной ответственности бывшего сотрудника ГРС Насирбека Алмаматова. Об этом 24.kg сообщила юрист Чинара Джакупбекова.

По ее словам, прошение было направлено полгода назад. Ответа до сих пор нет. «Алмаматов дал ложные показания по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой. В первый раз Генпрокуратура отказала, заявив, что недостаточно оснований для начала досудебного производства. Но мы предоставили дополнительные доказательства. В ходе следствия не было доказано, что именно мой подзащитный дал указание стереть видеозаписи в сауне, где они с друзьями отдыхали накануне убийства девушки, и директор заведения это не подтвердила. А Насирбек Алмаматов утверждал, что Эльтуйбасов распорядился. Это ложные показания, и за них предусмотрена уголовная статья», — пояснила Чинара Джакупбекова.

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Напомним, что адвокат также ходатайствует повторно и о прекращении уголовного производства в отношении подзащитного. Сам Калыбек Эльтуйбасов и члены его семьи получили политическое убежище в США.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014 года при загадочных обстоятельствах. Милиция до сих пор не может раскрыть это преступление.

Что касается Насирбека Алмаматова, то он был задержан 2 ноября 2018-го по другому уголовному делу. По версии следствия, он создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019 года Октябрьский районный суд столицы приговорил Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили штрафом размером 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны. Он объявлен в розыск.