Выжившая после нападения Кумарбека Абдырова рассказала, как ей удалось спастись

Девушка, чудом выжившая после нападения Кумарбека Абдырова, поделилась со следствием подробностями спасения.

Одна из жертв мужчины рассказала, что 13 октября 2015-го Кумарбек изнасиловал ее, бросил в канал и скинул камень сверху, целясь в голову. Но попал в руку, и девушка выжила.

«Я не знаю, сколько там пролежала, мне казалось, что вечность. Я боялась пошевелиться, но спустя какое-то время выбралась и побежала на заправку, которая была недалеко. Там мне помогли и отвезли в больницу», — сообщила девушка.

После она обратилась в милицию с заявлением. Кумарбека задержали по факту покушения на убийство, и 11 февраля 2016 года суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Однако следующая инстанция сократила срок до 7 лет.

Через два года, в 2018-м, 27 апреля мужчину освободили условно-досрочно. Стоит отметить, что троих судей, которые вели его дело, уволили в рамках борьбы с коррупцией.

Пострадавшая рассказала, что во время схватки с Кумарбеком она развязывала руки, отбивалась. Преступник ей сказал: «Как ты это сделала? Как ты развязала себя, до тебя никто не мог».

После ее показаний следствие начало подозревать, что это не первое преступление Кумарбека и начало поднимать нераскрытые дела прошлых лет. Подозреваемый в убийстве Айсулуу Мукашевой признался в совершении насилия и лишении жизни других девушек, а именно в изнасиловании и убийстве беременной женщины, Камилы Дуйшебаевой и Айсулуу Мукашевой.