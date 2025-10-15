12:03
Происшествия

Убийца Айсулуу признался в еще одном преступлении — задушил Камилу 11 лет назад

В МВД КР подтвердили 24.kg, что 41-летний Кумарбек А. в ходе допросов признался в убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой, а также в давних преступлениях, в том числе в задушении Камилы Дуйшебаевой в 2014 году.

Фото из интернета. Убитая 11 лет назад Камила

По информации пресс-службы МВД, расследованием занимается Главное управление уголовного розыска (ГУУР). Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, якобы действовал в сговоре и использовал поддельные документы для сокрытия своих преступлений.

Как следует из хронологии МВД, первый инцидент с участием Кумарбека был связан с ограблением в 2006 году. Сообщается, что он признался в убийстве неизвестной девушки, совершенном в 2011-м, и в покушении на убийство в 2015 году.

Что касается Камилы Дуйшебаевой, подозреваемый утверждает, что через три дня после ее смерти совершил другое убийство насильственного характера. По данным следствия, Кумарбек указал на места, где ранее обнаруживали тела жертв.

Тело Камилы Дуйшебаевой найдено в 2014 году на кладбище села Байтик — вскрытие показало, что она задушена шарфом. До этого времени дело оставалось нераскрытым.

Напомним, в конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 применил к ней силу и изнасиловал. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил девушку.

МВД призывает граждан пользоваться только официальной информацией, так как в Сети активно распространяются слухи и неподтвержденные версии.

Расследование продолжается.
