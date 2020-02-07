Уголовное дело в отношении дяди экс-генпрокурора Аиды Саляновой не прекращено

Уголовное дело в отношении дяди экс-генпрокурора Аиды Саляновой Калыбека Эльтуйбасова не прекращено. Генпрокуратура до сих пор не ответила на ходатайство его адвоката Чинары Джакупбековой, сообщила 24.kg юрист.

По ее словам, она подала заявление с обоснованием, что ее подзащитного оболгали, еще в ноябре 2019 года. Ответа нет.

«Мой подзащитный из-за ложных показаний бывшего сотрудника ГРС Насирбека Алмаматова стал главным подозреваемым в деле об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Он рассказал следствию, что Калыбек Эльтуйбасов попросил администратора сауны, где он, Осунбек Жамансариев и еще пара мужчин отдыхали накануне убийства девушки, уничтожить видеозаписи с камер наблюдения», — рассказала адвокат.

«Администратор, к слову, исчезла, ее местонахождение не установили до сих пор. Но странность в том, что этот Насирбек Алмаматов не сразу стал говорить. Он открыл рот только после того, как его два дня в ИВС ГУВД продержали. Выпустили, и он принялся «чернить» Эльтуйбасова. Еще один момент: сауна, о которой идет речь в материалах дела, принадлежит Алмаматову. В ней разные люди бывают», — отметила Чинара Джакупбекова и добавила, записи беседы с журналистом приложены к ходатайству в качестве доказательства, что показания Алмаматова — ложь.

Позже Насирбек Алмаматов признался в одном из интервью, что оговорил моего подзащитного. Исчезновение записей объяснил тем, что дает указание администратору регулярно «чистить» пленки. Чинара Джакупбекова

Калыбек Эльтуйбасов и члены его семьи получили политическое убежище в США. Насирбек Алмаматов сбежал из страны. Его объявили в розыск по линии Интерпола.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014 года при загадочных обстоятельствах. Милиция до сих пор не может раскрыть это преступление.