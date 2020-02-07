18:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Уголовное дело в отношении дяди экс-генпрокурора Аиды Саляновой не прекращено

Уголовное дело в отношении дяди экс-генпрокурора Аиды Саляновой Калыбека Эльтуйбасова не прекращено. Генпрокуратура до сих пор не ответила на ходатайство его адвоката Чинары Джакупбековой, сообщила 24.kg юрист.

По ее словам, она подала заявление с обоснованием, что ее подзащитного оболгали, еще в ноябре 2019 года. Ответа нет.

«Мой подзащитный из-за ложных показаний бывшего сотрудника ГРС Насирбека Алмаматова стал главным подозреваемым в деле об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Он рассказал следствию, что Калыбек Эльтуйбасов попросил администратора сауны, где он, Осунбек Жамансариев и еще пара мужчин отдыхали накануне убийства девушки, уничтожить видеозаписи с камер наблюдения», — рассказала адвокат.

«Администратор, к слову, исчезла, ее местонахождение не установили до сих пор. Но странность в том, что этот Насирбек Алмаматов не сразу стал говорить. Он открыл рот только после того, как его два дня в ИВС ГУВД продержали. Выпустили, и он принялся «чернить» Эльтуйбасова. Еще один момент: сауна, о которой идет речь в материалах дела, принадлежит Алмаматову. В ней разные люди бывают», — отметила Чинара Джакупбекова и добавила, записи беседы с журналистом приложены к ходатайству в качестве доказательства, что показания Алмаматова — ложь.

Позже Насирбек Алмаматов признался в одном из интервью, что оговорил моего подзащитного. Исчезновение записей объяснил тем, что дает указание администратору регулярно «чистить» пленки.

Чинара Джакупбекова

Калыбек Эльтуйбасов и члены его семьи получили политическое убежище в США. Насирбек Алмаматов сбежал из страны. Его объявили в розыск по линии Интерпола.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014 года при загадочных обстоятельствах. Милиция до сих пор не может раскрыть это преступление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143000/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат намерена привлечь к ответственности сбежавшего Насирбека Алмаматова
Экс-сотрудника ГРС Насирбека Алмаматова требуют привлечь за ложные показания
Насирбек Алмаматов дал лживые показания в деле об убийстве Камилы Дуйшебаевой
В прекращении дела Калыбека Эльтуйбасова адвокату отказано
Убийство Камилы Дуйшебаевой. Оболгавший дядю Аиды Саляновой не понесет наказания
Следователь, попавшийся на взятке $1 700, вел дело убитой Камилы Дуйшебаевой
Задержание Калыбека Эльтуйбасова не связано с убийством Камилы Дуйшебаевой
Убийство Камилы Дуйшебаевой. Кому выгодно политизировать уголовное дело?
Следователи по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой ищут новых подозреваемых
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
7 февраля, пятница
18:25
Уголовное дело в отношении дяди экс-генпрокурора Аиды Саляновой не прекращено Уголовное дело в отношении дяди экс-генпрокурора Аиды С...
18:08
В центре Бишкека автомобиль сбил девушку
18:01
За месяц международные резервы Кыргызстана выросли на $7,7 миллиона
17:47
Кыргызский язык стал дополнительным предметом в ОРТ
17:30
Подробности смерти мужчины, пропавшего три недели назад, сообщили в милиции