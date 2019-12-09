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Общество

Экс-сотрудника ГРС Насирбека Алмаматова требуют привлечь за ложные показания

Адвокат дяди экс-депутата Аиды Саляновой Калыбека Эльтуйбасова обратилась в Генпрокуратуру с повторным ходатайством о привлечении к уголовной ответственности бывшего сотрудника ГРС Насирбека Алмаматова. Об этом 24.kg сообщила юрист Чинара Джакупбекова.

По ее словам, Алмаматов дал ложные показания по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой. «В первый раз Генпрокуратура отказала, заявив, что недостаточно оснований для начала досудебного производства. Но мы предоставили дополнительные доказательства. В частности, что в ходе следствия не было доказано, что именно мой подзащитный дал указание стереть видеозаписи в сауне, где они с друзьями отдыхали накануне убийства девушки, и директор заведения это не подтвердила. А Насирбек Алмаматов утверждал, что это Эльтуйбасов распорядился. Это ложные показания, и за них предусмотрена уголовная статья», — пояснила Чинара Джакупбекова.

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Напомним, что Чинара Джакупбекова также ходатайствует о прекращении уголовного производства в отношении ее подзащитного. Сам Калыбек Эльтуйбасов и члены его семьи получили политическое убежище в США.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014 года при загадочных обстоятельствах. Милиция до сих пор не может раскрыть это преступление.

Что касается Насирбека Алмаматова, то он объявлен в розыск.
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