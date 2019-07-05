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Общество

В прекращении дела Калыбека Эльтуйбасова адвокату отказано

Уголовное дело в отношении родственника экс-генпрокурора Аиды Саляновой Калыбека Эльтуйбасова не прекращено. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Чинара Джакупбекова.

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По ее словам, она подавала в Генеральную прокуратуру ходатайство о прекращении уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Однако ГП КР ходатайство отклонила, посчитав недостаточными доводы юриста о том, что подзащитного оговорили и никаких доказательств его причастности к убийству Камилы Дуйшебаевой нет.

Ранее стало известно, что США предоставили Калыбеку Эльтуйбасову и его семье политическое убежище. Он покинул Кыргызстан после того, как в некоторых СМИ стали писать, что он подозреваемый. Однако по этому делу Калыбек Эльтуйбасов находился только в статусе свидетеля. Его подозревали в уничтожении вещественных доказательств.

5 февраля 2019-го замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов на пресс-конференции сообщил, что Генеральная прокуратура занимается экстрадицией Калыбека Эльтуйбасова (Салянова). «Генпрокуратура направила запрос в соответствующие органы США об экстрадиции Калыбека Эльтуйбасова (Салянова)», — заявил он.

Однако надзорный орган поспешил опровергнуть эту информацию.

Напомним, Калыбек Эльтуйбасов был задержан в США за нарушение миграционного законодательства. 

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014-го при загадочных обстоятельствах. Ее тело нашли на кладбище в селе Байтик неделю спустя. Девушка задушена собственным шарфом. Версию о самоубийстве оперативники отбросили сразу. Это дело стало резонансным, так как в СМИ назывались очень громкие имена. Пять лет милиция не может раскрыть это преступление.
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