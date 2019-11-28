Насирбек Алмаматов дал лживые показания в деле об убийстве Камилы Дуйшебаевой

Бывший начальник городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС Насирбек Алмаматов дал лживые показания в уголовном деле об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Адвокат Калыбека Эльтуйбасова намерена добиваться возбуждения в отношении сбежавшего экс-чиновника еще одного уголовного дела. Об этом 24.kg со ссылкой на юриста Чинару Джакупбекову сообщила сестра Аиды Саляновой Чинара Турдалиева.

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Сама Чинара Джакупбекова подтвердила информацию, добавив, что готовит ходатайство в Генпрокуратуру. Она отметила, что ранее ей было отказано, но она обратится повторно.

«Насирбек Алмаматов заявил, что именно по указанию Калыбека Эльтуйбасова стерли видеозаписи в сауне, где они с друзьями отдыхали накануне убийства Камилы Дуйшебаевой. Поэтому я подам повторное ходатайство о привлечении Насирбека Алмаматова к уголовной ответственности за ложное сообщение», — пояснила адвокат.

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Напомним, Чинара Джакупбекова также ходатайствует о прекращении уголовного производства в отношении ее подзащитного. Сам Калыбек Эльтуйбасов и члены его семьи получили политическое убежище в США.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014-го при загадочных обстоятельствах. Милиция до сих пор не может раскрыть это преступление.

Что касается Насирбека Алмаматова, то он объявлен в розыск.