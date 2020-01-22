Адвокат намерена привлечь к ответственности сбежавшего Насирбека Алмаматова

Адвокат Калыбека Эльтуйбасова Чинара Джакупбекова повторно обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством о привлечении к уголовной ответственности бывшего сотрудника ГРС Насирбека Алмаматова. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, прошение было направлено еще в начале декабря. «Прошло полтора месяца, но ответа нет до сих пор. Собирается ли надзорный орган возбуждать уголовное дело по моему ходатайству или нет, неясно. В первый раз нам было отказано, поскольку Генпрокуратура посчитала, что нет достаточных оснований. В этот раз мы предъявили дополнительные доказательства, но опять тишина. В ходе следствия не было доказано, что именно мой подзащитный дал указание стереть видеозаписи в сауне, где они с друзьями отдыхали накануне убийства девушки. Подчеркну, директор заведения этого не подтвердила. Более того, потом она и вовсе отказалась от своих первоначальных показаний. А Насирбек Алмаматов утверждал, что именно Калыбек Эльтуйбасов распорядился. Сотрудник ГРС дал ложные сведения, которые ввели следствие в заблуждение. За них предусмотрена уголовная статья», — отметила Чинара Джакупбекова.

Напомним, Чинара Джакупбекова также ходатайствует о прекращении уголовного производства в отношении подзащитного. Сам Калыбек Эльтуйбасов и члены его семьи получили политическое убежище в США.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014 года при загадочных обстоятельствах. Милиция до сих пор не может раскрыть это преступление.

Что касается Насирбека Алмаматова, то он был задержан 2 ноября 2018 года по другому уголовному делу. Ему были предъявлены официальные обвинения. По версии следствия, он создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019 года Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Алмаматова к 12,5 годам лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили на штраф размером 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны.

Он объявлен в розыск.