Цифра дня. 1 420 учащихся претендуют на аттестат особого образца

В Кыргызстане 1 тысяча 420 учащихся претендуют на получение аттестата особого образца. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

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Она напомнила, что для этих выпускников будет проведено специальное тестирование «Алтын Тамга». Оно пройдет в режиме реального времени 12-19 июня.

«Участие в итоговой государственной аттестации «Алтын тамга» не является обязательным, каждый кандидат участвует добровольно», — уточнила Надира Джусупбекова.

В прошлом году в конкурсе «Алтын тамга» принимали участие 1 тысяча 51 школьник, 182 ученика получили аттестат особого образца.