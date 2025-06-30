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Общество

Милиция обеспечила общественный порядок при вручении выпускникам аттестатов

В общеобразовательных учреждениях страны проходят торжественные мероприятия, посвященные вручению выпускникам документов об образовании государственного образца.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в школах, общественных местах и на улицах сотрудники милиции будут нести службу в усиленном режиме, сообщают в МВД.

В местах массового отдыха, а также за пределами населенных пунктов — в горах у водоемов и на берегах озер будут организованы патрули органов внутренних дел. Особое внимание будет уделено предупреждению несанкционированных массовых выездов выпускников и их родителей в отдаленные места.

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников вблизи мест проведения мероприятий и на автодорогах будут работать мобильные патрули милиции.

Принятые меры направлены на профилактику правонарушений, предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности выпускников в праздничные дни.

Сотрудникам, задействованным в мероприятиях, проводятся инструктажи по соблюдению законности и служебной дисциплины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334674/
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Милиция обеспечила общественный порядок при вручении выпускникам аттестатов