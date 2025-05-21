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Общество

Отмена теста «Алтын тамга». Школьники все равно получат «красные» аттестаты

Несмотря на отмену теста «Алтын тамга», выпускники 11-х классов, окончившие школу на отлично, смогут получить аттестат особого образца. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве просвещения.

«Алтын тамга» — итоговое национальное тестирование для выпускников школ, претендующих на аттестат с отличием, вводили в 2011 году для проверки знаний выпускников.

Это привело к сокращению числа претендентов. Однако не все кандидаты могли успешно справиться с заданиями.

В 2024-м лишь 6,7 процента выпускников школ, претендующих на «красный» аттестат, смогли подтвердить свои отличные знания. В 2023 году этот показатель составил 8,6 процента, в 2022-м — всего 3,7 процента.

За 10 лет аттестат с отличием получили лишь 2,2 тысячи выпускников.

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В марте 2025 года тогда еще министр образования Догдуркуль Кендирбаева подписала приказ об отмене тестирования. Решение принято в связи с обращениями руководителей образовательных учреждений и родителей, а также с целью минимизации коррупционных рисков.

Будут ли предусмотрены какие-то меры поощрения отличников, в министерстве не ответили.

Напомним, в Бишкеке традиционно проводили городской выпускной бал для учащихся, которые подтвердили право на получение аттестата с отличием.

Как сообщили 24.kg в муниципалитете, с учетом внесенных изменений по выдаче аттестатов особого образца сейчас решается вопрос возможного проведения бала и рассматривается его формат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329884/
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