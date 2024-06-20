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Общество

В Минобразования назвали дату вручения аттестатов выпускникам

В Министерстве образования и науки сообщили, что выпускникам школ вручат документы об образовании государственного образца 28 июня.

Выпускники 9-х классов получат свидетельства в 9.00, 11-х классов — аттестаты о среднем образовании в 11.00.

В этом году впервые выпускники 9-х и 11-х классов получат документы государственного образца в бумажном и электронном видах.

Документы выпускников будут храниться в базе данных портала «Түндүк».

«В настоящее время действует программа «Күбөлүк», разработанная государственным учреждением «Центр цифрового образования» при Министерстве образования и науки. При вводе персонального идентификационного номера выпускника открывается доступ к документу. Если он потеряет аттестат или свидетельство, то получение дубликата не предоставит затруднения, так как его можно найти на сайте https://attestat.edu.gov.kg/», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297172/
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