21:10
USD 87.32
EUR 94.96
RUB 0.98
Общество

Минобразования готовится к выдаче электронных аттестатов выпускникам школ

Министерство образования и науки Кыргызстана готовится к выдаче в электронном формате аттестатов и свидетельства об основном общем образовании.

Как рассказала журналистам заместитель главы ведомства Лира Самыкбаева, оценки всех выпускников 9-х и 11-х классов автоматически поступают в электронную базу Минобразования.

«Раньше все оценки в бумажном формате через директоров школ на такси привозили в типографию ОАО «Учкун». Это создавало много проблем с сохранностью и безопасностью данных. Сейчас все делается в электронном формате, что экономит время и средства. Какие-то коррупционные моменты тоже удаляются. Самое главное — электронный аттестат будет моментально доступен в приложении «Тундук», — отметила Лира Самыкбаева.

Она добавила, что за правильность оценок по-прежнему отвечает школа.

«Процедура проверки проходит на уровне школы. Все исправления делают директора. Он и завуч электронной цифровой подписью подтверждают правильность заполнения оценок. Необходимо отметить, что в будущем намного облегчается получение дубликатов, восстановление документов, потому что все данные будут автоматически браться из этой базы и восстанавливать документы будет легко», — сказала замминистра.

Если раньше табель итоговых оценок заполнялся вручную, то сейчас это делается в электронном формате. Документы выпускников будут доступны в приложении «Тундук», а также в реестре аттестатов и свидетельств, куда включены данные с 2018 года.

«С 2018 по 2023 год оцифровано свыше 1 миллиона 200 тысяч аттестатов и свидетельства об основном общем образовании. В этом году 203 тысячи 444 выпускника 9-х и 11-х классов, туда входят не только школьники, но и выпускники профлицеев. Процесс полностью автоматизирован, исключает возможность создания дубликатов, ошибок, так как программный продукт полностью синхронизирован с сервисом «Тундук», — отметил директор Центра цифрового образования Бектурган Бабаев.

По его словам, нынешние аттестаты не будут иметь склонение по имени.

24.kg
Фото 24.kg. Аттестат в электронном формате

«Ответственные лица школ и профлицеев внесли более 16 миллионов оценок с этого года. И в последующие года аттестаты будут иметь цифровой формат. Он будет доступен на портале https://attestat.edu.gov.kg и на «Тундуке»», — добавил Бектурган Бабаев.

В Минобразования добавили, что один электронный аттестат обойдется в 80 сомов, а свидетельство об основном общем образовании 30 сомов. Всего в этом году будет выдано 127 тысяч свидетельств и 76 тысяч аттестатов, из них 57 тысяч — это школы, остальные профлицеи. Выпускники школ смогут получить документы как в электронном, так и в бумажном виде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296011/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Выпускники 2004 года школы в селе Тельман построили дом инвалиду III группы
В Бишкеке группа парней избила четырех подростков
Последний звонок. ГУОБДД напоминает выпускникам о безопасности на дорогах
Выпускникам школ Кыргызстана выдадут электронные аттестаты
Свидетельство об окончании школы и аттестат будут выдаваться бесплатно
Омбудсмен просит Минобраз решить вопрос с выпускниками комплекса «Ай Кью»
Ученики школы «Ай-КьЮ» получили аттестаты. Помогли президент и глава кабмина
В частной школе выпускникам не выдали аттестаты. Комментарий чиновника
В Кыргызстане определились с датой вручения аттестатов выпускникам
В баткенской школе выпускницы повесили флаг террористической организации
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Уже не&nbsp;только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан Уже не только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан
В&nbsp;Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели В Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели
День русского языка. Насколько хорошо вы&nbsp;его знаете? Тест День русского языка. Насколько хорошо вы его знаете? Тест
Бизнес
Акция от&nbsp;MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до&nbsp;31&nbsp;августа! Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
6 июня, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 июня: в Бишкеке без дождя Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 июня: в Бишкеке без д...
20:31
Женская вселенная. В Бишкеке проходит выставка художниц из шести тюркских стран
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:30
Минобразования готовится к выдаче электронных аттестатов выпускникам школ
19:00
Цифра дня. 115,1 миллиарда сомов налогов и взносов собрано за пять месяцев