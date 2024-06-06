Минобразования готовится к выдаче электронных аттестатов выпускникам школ

Министерство образования и науки Кыргызстана готовится к выдаче в электронном формате аттестатов и свидетельства об основном общем образовании.

Как рассказала журналистам заместитель главы ведомства Лира Самыкбаева, оценки всех выпускников 9-х и 11-х классов автоматически поступают в электронную базу Минобразования.

«Раньше все оценки в бумажном формате через директоров школ на такси привозили в типографию ОАО «Учкун». Это создавало много проблем с сохранностью и безопасностью данных. Сейчас все делается в электронном формате, что экономит время и средства. Какие-то коррупционные моменты тоже удаляются. Самое главное — электронный аттестат будет моментально доступен в приложении «Тундук», — отметила Лира Самыкбаева.

Она добавила, что за правильность оценок по-прежнему отвечает школа.

«Процедура проверки проходит на уровне школы. Все исправления делают директора. Он и завуч электронной цифровой подписью подтверждают правильность заполнения оценок. Необходимо отметить, что в будущем намного облегчается получение дубликатов, восстановление документов, потому что все данные будут автоматически браться из этой базы и восстанавливать документы будет легко», — сказала замминистра.

Если раньше табель итоговых оценок заполнялся вручную, то сейчас это делается в электронном формате. Документы выпускников будут доступны в приложении «Тундук», а также в реестре аттестатов и свидетельств, куда включены данные с 2018 года.

«С 2018 по 2023 год оцифровано свыше 1 миллиона 200 тысяч аттестатов и свидетельства об основном общем образовании. В этом году 203 тысячи 444 выпускника 9-х и 11-х классов, туда входят не только школьники, но и выпускники профлицеев. Процесс полностью автоматизирован, исключает возможность создания дубликатов, ошибок, так как программный продукт полностью синхронизирован с сервисом «Тундук», — отметил директор Центра цифрового образования Бектурган Бабаев.

По его словам, нынешние аттестаты не будут иметь склонение по имени.

Фото 24.kg. Аттестат в электронном формате

«Ответственные лица школ и профлицеев внесли более 16 миллионов оценок с этого года. И в последующие года аттестаты будут иметь цифровой формат. Он будет доступен на портале https://attestat.edu.gov.kg и на «Тундуке»», — добавил Бектурган Бабаев.

В Минобразования добавили, что один электронный аттестат обойдется в 80 сомов, а свидетельство об основном общем образовании 30 сомов. Всего в этом году будет выдано 127 тысяч свидетельств и 76 тысяч аттестатов, из них 57 тысяч — это школы, остальные профлицеи. Выпускники школ смогут получить документы как в электронном, так и в бумажном виде.