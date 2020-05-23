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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке налоговые органы заверили 54 тысячи 378 справок жителей города

C 11 по 22 мая налоговые органы заверили 54 тысячи 378 справок с мест работы жителей столицы. Об этом на брифинге сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

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По его словам, граждане передвигаются по столице на основании справки с места работы, заверенной налоговым органом, либо маршрутного листа. Данный порядок и действующий алгоритм получения разрешений сохраняется.

«Электронные заявки подали 3 тысячи 330 граждан, из них одобрили 1 тысячу 481», — сказал градоначальник.

Отметим, в столице с 21 мая открылись крупные торговые центры, а 25 мая начнет работу общественный транспорт.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153636/
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