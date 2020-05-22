Представитель ошского филиала ОО «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева высказала свое мнение относительно вносимой депутатом парламента Бактыбеком Райымкуловым поправки в закон об НКО.

Отметим, представители НПО организовали видеоконференцию в приложении Zoom на тему: «Принимают закон об НКО без участия НКО».

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По словам Гульгакы Мамасалиевой, поправки, предлагаемые парламентом, дискриминационные и направлены на то, чтобы представители гражданского общества не могли свободно рассказывать и писать о нарушениях во время выборов и мониторить грант, который получит кабмин на борьбу с коронавирусом.

«Боятся гражданского мониторинга. Сегодня представители власти говорили о том, что НПО должны раз в год отчитываться в требуемой форме, но мы эту форму не видели, а если не отчитаемся, то организация будет закрыта. Это драконовская поправка», — подчеркнула Гульгакы Мамасалиева.

В свою очередь, нардеп Дастан Бекешев отметил, что не надо акцентировать внимание на нарушениях регламента, формально процедура проведения сегодняшних парламентских слушаний соблюдена. «Поэтому этот непопулярный документ и проходит в таком спешном режиме: получают заключение правительства, проводят слушания в условиях карантина. Интерес к этому законопроекту есть не среди депутатов и не среди народа. Те, кто выступает за, может, и считают, что эта инициатива нужна, а большинство попросили, хотя, они никогда в этом не признаются», — отметил Дастан Бекешев.

Все это звенья одной цепи — попытка ввести цензуру в интернете и обязать отчитываться о поступлениях НПО. Дастан Бекешев

Он добавил, что решения о продвижении двух законопроектов принимаются даже не в КР, а диктуются извне.

Депутат считает, что в случае принятия этой скандальной поправки, она просто не будет работать.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.