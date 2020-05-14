Власти Узбекистана вернули из Франции активы старшей дочери Ислама Каримова

Министерство юстиции Узбекистана и Генпрокуратура страны вернули из Франции активы Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента республики Ислама Каримова, на сумму $10 миллионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста Узбекистана.



По данным СМИ, в марте Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Гульнару Каримову, которая уже отбывала срок по предыдущему приговору, к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Она признала виновной в том числе в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Позже Минюст сообщил, что власти страны работают с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран с целью возврата преступно нажитых Каримовой активов на сумму более $1,3 миллиарда.

По данным Минюста, уголовные дела по коррупции в отношении Каримовой открыты и в других странах.

Осенью 2012 года Каримова оказалась в центре коррупционного скандала. По утверждению Би-Би-Си и ряда других СМИ, шведская телекоммуникационная компания TeliaSonera, работавшая в Узбекистане под брендом Ucell, а также российские «Вымпелком» и МТС могли быть причастны к перечислению средств офшорным фирмам, которые контролировались Гульнарой Каримовой.

Предполагалось, что взятки должны были обеспечить права на увеличение коммерческого присутствия этих компаний на рынке Узбекистана.

По данным СМИ, совокупно Каримова могла получить порядка $1 миллиарда, деньги были легализованы путем покупки зарубежных активов, включая виллу в Швейцарии.

Уголовным делом об отмывании средств, центральным фигурантом которого стал помощник Каримовой Алишер Эргашев, занялись правоохранительные органы Швеции, Швейцарии и Франции.

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3 июля 2013 года по запросу швейцарской прокуратуры полиция Франции обыскала две парижские квартиры, принадлежащие Каримовой. Обыск проводился по делу об отмывании денег. 13 июля агентство «Франс Пресс» со ссылкой на МИД Узбекистана сообщило, что Каримова лишена дипломатического иммунитета. Вскоре после этого она была взята под домашний арест. До августа 2014 года пресса публиковала послания Каримовой, в которых она обвиняла в скандале вокруг нее родную мать Татьяну, сестру Лолу с ее мужем и сотрудников нацбезопасности Узбекистана. Вскоре после этого, по сообщениям СМИ, ей запретили пользоваться интернетом. Ислам Каримов вплоть до своей смерти в 2016 году не комментировал причины опалы в отношении своей старшей дочери.