Фейки о коронавирусе. Как не запутаться в паутине лжи и найти правду

Фейки стали неотъемлемым спутником распространения коронавирусной инфекции. Причем их источником зачастую становятся представители власти, информации которых, как правило, доверяют люди и к которым обращаются для проверки информации СМИ.

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На прошлой неделе журналисты поймали на дезинформации статс-секретаря Министерства здравоохранения Калысбека Шадыханова. Именно его подпись стоит под письмом фонду Матраимовых «Исмаил Ата», что поставленные ими экспресс-тесты в страну рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Но подтверждения этому на сайте организации найти не удалось. Более того, руководитель офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова заявила: организация не рекомендует эти тесты. «Более того, ВОЗ никогда не ассоциирует свои рекомендации с брендовыми названиями медицинской продукции», — сказала она.

Ни само ведомство, ни статс-секретарь на это не отреагировали, никаких извинений или объяснений с их стороны не последовало.

Кстати, это не первый случай, когда чиновники либо не договаривают информацию, либо искажают факты, либо вовсе противоречат друг другу. Как было, например, с заявлением первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова на пресс-конференции, что в Оше врач детской городской больницы заразил коронавирусом коллег после того, как побывал в гостях у соседа, вернувшегося из малого хаджа (умры). Правда, после бурной реакции со стороны врачей, общественности официально извинился.

Ввел в заблуждение кыргызстанцев и министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, который на брифинге в апреле сообщил, что Джалал-Абадскую областную инфекционную больницу закрывают на дезинфекцию: все сотрудники заразились коронавирусом. Позже выяснилось, что закрывают инфекционное отделение детской городской больницы Оша, а не облбольницу в Джалал-Абаде.

Есть ли умысел

По мнению руководителя проекта Internews-Кыргызстан по расследовательской журналистике Азамата Тынаева, СМИ необходимо анализировать, почему чиновник сообщил недостоверную информацию. Возможно, это была оговорка. «Конечно, их нужно критиковать, чтобы они улучшали свои навыки коммуницирования, общения, лучше готовились к публичным выступлениям, сами перепроверяли информацию, которую им готовят подчиненные. И самое главное, учились адекватно оправдываться. Потому что, когда СМИ критикуют их за оговорки, недостоверную информацию, а они в ответ говорят, что журналисты их не так поняли, извратили их слова или до комичного «меня взломали», если речь идет о сообщениях, это еще хуже. Чиновникам надо принять, что искусство публичного выступления у них ужасное», — отметил он.

Азамат Тынаев добавил, что Кыргызстан является двуязычной страной, и часто, когда люди говорят и думают на одном языке, допускают ошибки, выступая на другом.

Сегодня мировые медиаэксперты призывают СМИ не использовать слово Fakenews, а придерживаться терминов disinformation и misinformation. Азамат Тынаев

«К сожалению, пока русскоязычные журналисты не пришли к аналогам на русском языке, потому что переводятся они одинаково, но имеют разные значения. То, что мы называли фейками, откровенной ложью с каким-то умыслом, характеризуется словом misinformation. А disinformation — это больше оговорки, когда человек не проверил чью-то информацию и использовал без злого умысла, по наитию, по привычке доверять СМИ и другим источникам», — отметил он.

Редактор сайта Factchek.kg Болот Темиров также отмечает, что фейки могут создаваться как специально для продвижения какой-то идеологии, интересов или ресурса, так и невольно, чтобы развеять свои страхи. И отсутствие объективной, понятной информации становится благодатной почвой для появления различных кривотолков и слухов.

У страха глаза велики

«Когда речь идет о жизни и безопасности людей, фейки распространяются с большой скоростью. Зачастую люди, даже не прочитав до конца информацию, торопятся рассылать ее по мессенджерам и соцсетям», — отмечает главный редактор газеты «Политклиника», которая, кстати, и вывела на чистую воду Минздрав, Дилбар Алимова.

Ее издание вместе с тремя другими СМИ объединились в группу «Медиа-Блокпост», чтобы бороться с дезинформацией, связанной с COVID-19. По словам Дилбар Алимовой, только за месяц группа проверила около 100 сообщений, большинство из них оказались фейковыми.

Дилбар добавляет, что и СМИ могут распространять дезинформацию. «Например, 23 марта по «Ала-Тоо-24» несколько раз крутили видеоролик про коронавирус, в котором заместитель главного врача Ошского городского центра по профилактике заболеваний и надзора в области общественного здравоохранения Артыкбай Эралиев говорил, что коронавирус не так заразен, как грипп, достаточно лишь надевать маску и мыть руки», — отметила она.

Простите, больше не буду

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Власти Кыргызстана к борьбе со слухами подошли по принципу кнута. Правоохранительные органы грозили реальными сроками, выявляли распространителей и вынуждали их публично извиняться на камеру. Юристы неоднократно заявляли, что уголовное законодательство прямо не предусматривает какой-либо ответственности за распространение фейков. А фактчекеры добавляют, что такой подход малоэффективен.

«Во-первых, надо понимать мотивацию. Намеренно ли человек распространил фейк, преследовал ли он при этом какие-то цели? Но даже если он извинится — это мало на что повлияет, потому что он уже достиг цели, для которой распространил слух. Но в большинстве случаев, когда правоохранительные органы заставляли извиняться людей — это было нецеленаправленное распространение фейков, из-за их обеспокоенности. Опять же, есть случаи, когда информация, которую они распространили, подтверждалась в дальнейшем», — отмечает Болот Темиров.

По его мнению, всякие ограничения не будут иметь никакого действия. Потому что человеку присущи страхи, волнения, обеспокоенность и, естественно, он будет делиться этой информацией.

В первую очередь необходимо воспитывать медиаграмотность и критическое мышление у населения. Болот Темиров

«Надо научить людей правильно пользоваться информацией, не поддаваться эмоциям и не доверять всему, что читают в интернете, проверять достоверность сообщений собственными силами. Это достаточно легко. Прежде чем поделиться, нужно внимательно прочитать весь текст, а не только громкий заголовок, обратить внимание на детали. Какой источник или сайт распространяет эту информацию, заслуживает ли он доверия. Можно по ключевым словам из текста поискать информацию в интернете. И если это фейк, то уже на первой странице поисковых сервисов можно найти разоблачение. Во всем мире фактчекеры проводят работу по развенчанию различных слухов, проверяют информацию. Более того, соцсети запускают различные алгоритмы для выявления фейков и борьбы с ними», — отметил он.

Самый большой вклад в борьбу с фейками — это не распространять их.

В социальных сетях, мессенджерах, да и на страницах СМИ можно встретить самые разные слухи сторонников теории заговоров, считающих, что коронавирус — это всего лишь миф, много сообщений о якобы найденных вакцинах и лекарствах от коронавируса, народных средствах и другое.

Такие фейки только на первый взгляд кажутся безвредными или нелепыми. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с самого начала говорила о том, что опаснее эпидемии может быть только «инфодемия» — распространение неверия в вирус и всяких псевдомедицинских советов, среди которых научно обоснованные рекомендации просто растворяются.