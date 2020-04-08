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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Закрывают не Джалал-Абадскую больницу, а детское инфекционное отделение в Оше

Закрывается не Джалал-Абадская областная инфекционная больница, а инфекционное отделение детской городской больницы Оша. Об этом заявил 24.kg министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, уточняя предыдущую информацию.

По его словам, подтвердилось заражение коронавирусом всех сотрудников отделения.

«Точную цифру зараженного персонала отделения надо уточнить. Всех больных мы переводим в другое отделение», — пояснил министр.

«Сейчас мы начинаем полную заключительную санитарную обработку здания, это займет три-четыре дня. Мы еще не знаем, когда откроем эту больницу, посмотрим по ситуации», — сказал он.

Сабиржан Абдикаримов добавил, что один из корпусов Ошской областной больницы временно перепрофилировали под инфекционное отделение.

Отметим, сегодня на брифинге чиновник заявил, что заражены все сотрудники Джалал-Абадской инфекционной больницы и в связи с этим закрывают медицинское учреждение на дезинфекцию.

На сегодня в Кыргызстане заражены 32 медицинских работника. Из них в Бишкеке — 4, в Ошской области — 20, в Джалал-Абадской — 7, в Баткенской — 1.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149496/
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