Сотни зрителей остались без концерта из-за сообщения о бомбе: шутник задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении ложного звонка в органы милиции с сообщением о заложенной бомбе в Кыргызской государственной филармонии имени Сатылганова.

По данным пресс-службы УВД Ленинского района, 25 апреля в 19.02 на номер 102 поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании филармонии. На место выехали следственно-оперативная группа и руководство управления.

Для обеспечения безопасности всех зрителей и сотрудников филармонии эвакуировали, территория здания была оцеплена. Проведены соответствующие поисковые и проверочные мероприятия, в результате которых информация не подтвердилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК КР.

По горячим следам в тот же день установлен и доставлен в милицию Я.С., 2007 года рождения. Он водворен в ИВС. Расследование продолжается.

В соцсетях зрители возмущаются, поскольку концерт практически был сорван. Второе отделение программы не состоялось.

Напомним, согласно статье 259 (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге либо иных действиях, создающих опасность гибели людей или наступления тяжких последствий) Уголовного кодекса КР, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.