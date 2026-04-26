10:00
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Происшествия

Сотни зрителей остались без концерта из-за сообщения о бомбе: шутник задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении ложного звонка в органы милиции с сообщением о заложенной бомбе в Кыргызской государственной филармонии имени Сатылганова.

По данным пресс-службы УВД Ленинского района, 25 апреля в 19.02 на номер 102 поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании филармонии. На место выехали следственно-оперативная группа и руководство управления.

Для обеспечения безопасности всех зрителей и сотрудников филармонии эвакуировали, территория здания была оцеплена. Проведены соответствующие поисковые и проверочные мероприятия, в результате которых информация не подтвердилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК КР.

УВД Ленинского района Бишкека
Фото УВД Ленинского района Бишкека

По горячим следам в тот же день установлен и доставлен в милицию Я.С., 2007 года рождения. Он водворен в ИВС. Расследование продолжается.

В соцсетях зрители возмущаются, поскольку концерт практически был сорван. Второе отделение программы не состоялось.

Напомним, согласно статье 259 (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге либо иных действиях, создающих опасность гибели людей или наступления тяжких последствий) Уголовного кодекса КР, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371931/
просмотров: 490
Версия для печати
