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Общество

Чиновники не могут определиться, как пускать людей на работу в Бишкек

Чиновники Кыргызстана никак не могут определиться, какие документы нужны людям, для того чтобы добраться на работу в Бишкек.

Накануне первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что после отмены чрезвычайного положения в Бишкеке введут карантинный режим.

«Будут правила по прохождению блокпостов. Допустим, если гражданин должен приехать на работу в Бишкек из Чуйской области, у него на руках должна быть справка с места работы. В справке должна быть печать из районной налоговой. Тогда пересечь блокпост можно без ограничений», — сказал он.

Буквально через пару часов мэр Бишкека Азиз Суракматов частично опроверг это сообщение. Он заявил, что новых блокпостов не будет, останутся только 16 на въезде в столицу. Мэр также рассказал, что для въезда в столицу достаточно будет справки с места работы.

«Жители приграничных районов, населенных пунктов, которые работают в столице, смогут въезжать в город при наличии справки с места работы. В первые дни мы дадим возможность им въехать для того, чтобы получить ее», — отметил Азиз Суракматов.

В Государственной налоговой службе тоже пока не могут определиться, будут или нет они заверять справки с места работы. В своем официальном Твиттер-аккаунте они сначала перепостили сообщение о том, что заверять справки печатями не надо, а потом внесли уточнение, что руководитель должен будет подать общий список. Его и заверят в ГНС.

«Это, кажется, относится и к иногородним», — заключили в ГНС.

Однако мнение мэр Бишкека о правилах проезда в город позже изменил. Теперь уже Азиз Суракматов заявил, что нужна будет не одна справка, а две. К тому же, требование о наличии справки с места жительства и с места работы касается не только иногородних, но и бишкекчан.

Азиз Суракматов заявил, что решение изменили, потому что уже обнаружены поддельные справки с места работы. Кто и когда изготовил поддельные справки, чиновник не уточнил.

Он добавил, что Госкомитет информационных технологий прорабатывает вопрос получения справок онлайн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152420/
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