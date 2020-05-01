Открываются музеи, зоопарки, отели. Как мир выходит из режима изоляции

Коронавирус постепенно сдает позиции. Страны выходят из изоляции, возрождается социальная и экономическая активность.

Кыргызстан не стал исключением. Накануне парламент Кыргызстана утвердил решение о продлении режима ЧП в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая, но вместе с тем введены послабления.

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Пожалуй, больше всего бишкекчан обрадовала новость о том, что в столице с сегодняшнего дня не будет блокпостов. Но передвигаться по городу на машине без специального разрешения все еще запрещено.

Правительство обнародовало список предприятий, которым разрешено начать работу с 1 мая. По каким критериям шел отбор, не совсем понятно. С сегодняшнего дня разрешено работать СТО, салонам красоты, службам такси, однако общественный транспорт еще не запущен, и как сотрудники будут добираться до мест работы — об этом правительство не подумало. Зато добро получили турагентства. В этом решении тоже мало логики, когда не возобновлены ни авиа-, ни железнодорожные сообщения и визы не выдаются.

А как возвращаются к жизни в других странах? Редакция 24.kg собрала топ примеров выхода из карантина.

Италия

Наиболее пострадавшие от COVID-19 европейские государства Италия и Испания начали снимать ограничения. Из режима изоляции выходят и другие страны ЕС.

С 4 мая итальянцам разрешат передвигаться внутри отдельных регионов, но при условии, что они смогут обосновать цель визита и обязуются соблюдать меры безопасности. Поездки из одного региона в другой будут разрешены только по делам службы.

Фото из интернета. Италия

Позволяется также посещать парки и сады при соблюдении дистанции в два метра друг от друга. Тренировки профессиональным спортсменам разрешат частично.

Отменяется запрет на посещение похоронных церемоний. Ограничения на проведение массовых мероприятий сохранятся. Бары и рестораны смогут обслуживать людей «на вынос». Полноценное открытие заведений общепита намечено на 1 июня.

С 18 мая в Италии откроют музеи и главные достопримечательности. Дистанционное обучение сохранится в вузах и школах Италии до сентября.

Напомним, Италия занимает третье место в мире по числу инфицированных после США и Испании.

Испания

Правительство этой страны Евросоюза анонсировало послабление карантина со 2 мая: людям разрешат выходить на прогулки со своими семьями и заниматься спортом на свежем воздухе.

Фото из интернета. Испания

Начиная с 26 апреля на свежем воздухе уже разрешили гулять детям до 14 лет — раз в день, и со взрослыми. Они могут проводить на улице один час, но лишь вблизи от дома (не дальше одного километра от места жительства), в масках и на расстоянии не менее двух метров от других детей. Игровые площадки по-прежнему закрыты.

Власти Испании обещают утвердить до середины мая план поэтапного выхода из карантина — он будет разным для каждого из регионов страны.

Чехия

Это первое европейское государство, открывшее после карантина границы. Ослаблен запрет для иностранцев, чтобы допустить в страну студентов и тех, кто въезжает по деловой визе. Граждане Чехии и других стран при въезде должны предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.

Фото из интернета. Чехия

В стране с 26 апреля заработали мелкие магазины, фермерские рынки, автосалоны. Разрешено проводить свадьбы с участием не более 10 человек.

С 27 апреля открылось большинство магазинов площадью до 2,5 тысячи квадратных метров. Автошколы объявили о наборе желающих научиться водить, заработали спортивные залы. Но душевые и раздевалки в них пока закрыты. Можно посещать зоопарки и ботанические сады, но только те, что расположены на открытых площадках.

Разрешены церковные службы численностью не более 15 человек.

С 11 мая откроют розничные магазины в торговых центрах, крупные розничные точки торговли, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, летние площадки ресторанов, пабов и кафе, музеи, галереи и художественные залы.

С 25 мая вновь заработают отели, службы такси, театры, тату-салоны.

Германия

С 20 апреля Германия ввела первые смягчающие меры: правительство разрешило вновь открыть магазины площадью до 800 квадратных метров. Заработали библиотеки, книжные павильоны и велосипедные магазины, независимо от площади, разрешено посещать зоопарки.

Фото из интернета. Германия

C 4 мая к учебе смогут вернуться школьники выпускных классов. Учащиеся младшей и средней школы, как и детсадовцы, пока остаются дома.

Бельгия

С 4 мая в Бельгии возобновят работу промышленные предприятия, а с 11 мая планируют открыть магазины.

Фото из интернета. Бельгия

С 18 мая в школы, как ожидается, вернутся ученики тех классов, которые должны сдавать экзамены нынешней весной. При этом в классах должно находиться одновременно не более 10 учеников. Всех учащихся старше 12 лет обяжут носить маски.

Кроме того, вернутся к работе парикмахерские, салоны красоты и музеи. Смягчат ограничения на количество участников свадебных и похоронных церемоний, людям разрешат ходить друг к другу в гости.

С 8 июня должны открыться рестораны, отели и турфирмы.

А как у соседей

План поэтапного вывода из карантина городов Нур-Султана и Алматы представило правительство Казахстана. Отметим, в РК режим ЧП продлен до 11 мая.

Фото из интернета. Казахстан

Промышленным и индустриальным предприятиям, в которых задействовано порядка 35 тысяч человек, и строительным компаниям разрешено работать уже с середины апреля.

После 20 апреля запустились асфальтобетонные заводы. Открылись банки с коротким графиком работы до 16.00. Позволено обслуживать клиентов химчисткам, прачечным, автомойкам. Ресторанам и точкам общепита разрешена доставка еды до 22.00.

До окончания карантина остаются закрытыми детские сады и различного рода секции дополнительного образования. Школьное обучение будет продолжено в дистанционном режиме.

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В Узбекистане карантин продлен до 10 мая. Правительство разрабатывает поэтапный план мероприятий по выходу из режима изоляции. Известно, что в школах и вузах сохраняется дистанционное обучение. Закрыты детские площадки и торговые центры.

Что касается России, то, как сообщают СМИ, кривая заражения коронавирусом в стране вышла на плато. Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая начнется поэтапный выход страны из режимов ограничений. Он поручил Роспотребнадзору, правительству и рабочей группе Госсовета подготовить критерии и параметры последовательного снятия ограничений уже к 5 мая, чтобы у регионов была неделя на подготовку до 11 мая. «Единого решения для всех быть не может, поскольку в регионах ситуация с коронавирусом развивается по-разному», — подчеркнул глава РФ.

Выход или тупик?

Поэтапный выход из изоляции стал возможен в этих странах после преодоления пика заболевания. Накануне на брифинге первый вице-премьер Кубатбек Боронов заявил, что в Кыргызстане угроза распространения коронавируса не снизилась, и он не исключает вторую волну COVID-19.

Вместе с тем государство идет на риск, вводя послабления. Это понятно и объяснимо — сохранять ЧП при отсутствии четкого антикризисного плана и подушки безопасности в 40–50 миллиардов сомов вместо 14 имеющихся — верная гибель для экономики, как и оставлять ЧС с обязательным соблюдением карантина. Нет закона в стране, обеспечивающего действие режима чрезвычайной ситуации.

А постановлениями правительства ограничить передвижение граждан нельзя — это нарушение конституционных прав.