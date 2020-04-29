В правительстве вновь просят кыргызстанцев потерпеть и меньше выходить на улицу

В правительстве вновь призывают кыргызстанцев потерпеть и как можно меньше выходить на улицу.

«Мы также придерживаемся того, что нужно уменьшить передвижения по городу, желательно потерпеть еще», — заявил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, сейчас сложно говорить о том, будет или нет продлен режим чрезвычайного положения на отдельных территориях после 11 мая. Здесь все зависит не только от правительства и госорганов, которые занимаются борьбой с коронавирусом.

«Это зависит от всех граждан. Желательно потерпеть еще, чтобы окончательно убедиться, что угроза распространения коронавируса снизилась», — заключил Кубатбек Боронов.

Напомним, накануне президент своим указом продлил режим чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая включительно. На остальной территории Кыргызстана действует режим чрезвычайной ситуации.

На сегодня в Кыргызстане зафиксировали 729 случаев коронавируса.