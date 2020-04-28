В Кыргызстане нет закона, регулирующего ограничения при режиме ЧС

В Кыргызстане нет закона, регулирующего ограничения при режиме чрезвычайной ситуации. Об этом 24.kg сообщила экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

По ее словам, есть Закон «О гражданской защите», в нем расписаны все нормативы, но он не работает, поскольку его действие некому обеспечивать.

«Получается, что если 30 апреля парламент отменит режим ЧП, но оставит режим ЧС, то будет нарушена правоприменительная практика. ЧС подразумевает ограничения, в частности карантин, который вводит и поддерживает межведомственная комиссия. Но без закона эта норма не может работать», — отметила Клара Сооронкулова.

Нельзя на основании постановлений правительства ограничивать свободу передвижений граждан. Это нарушение конституционных прав. Клара Сооронкулова

В свою очередь депутат парламента Наталья Никитенко считает, что сразу отменять ЧП нельзя. Тем более в преддверии майских праздников. Иначе Кыргызстан захлестнет вторая волна заражения коронавирусом. Ее коллега Мирлан Жеенчороев отметил, что нужно расписать послабления.

15 апреля парламент утвердил указ президента Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Сузакском, Ноокатском, Кара-Суйском районах до 30 апреля. Режим ЧП также введен в Нарыне и Ат-Башинском районе.

Парламент рассмотрит вопрос о продлении или снятии режима чрезвычайного положения 30 апреля.