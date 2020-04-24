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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Чехия первой из стран Евросоюза открыла границу после карантина

Правительство Чехии разрешило своим гражданам с 24 апреля выезжать за границу, в том числе на отдых в другие государства. С этого же дня отменен запрет на свободное перемещение по Чехии, объявил министр здравоохранения Адам Войтех. Об этом пишет Meduza.

Кроме того, Чехия ослабила запрет иностранцев, чтобы допустить в страну студентов и тех, кто въезжает по деловой визе. Граждане Чехии и иностранцы при въезде в государство должны предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.

Чехия — первая страна Евросоюза, объявившая об открытии своих границ.

Гражданам также разрешили собираться группами до 10 человек. Власти отметили, что послабления могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Чехия была одной из первых стран Евросоюза, закрывшей свои границы из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения на выезд действовали с 16 марта.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151028/
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