В Кыргызстане началось бесплатное тестирование медиков на COVID-19

Определена первая группа лиц, которая будет проходить бесплатные исследования на коронавирус в частной лаборатории. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, это медицинские работники центров семейной медицины Бишкека. «Они находились и находятся в тесном контакте с зараженными и их контактными лицами. Они работают на передовой линии. Мы подготовили списки медработников, которые находятся в группе риска, и графики исследований. Процесс уже начали. Позже мы сообщим, кто будем иметь такую же возможность обследования», — сказал он.

Напомним, что ранее республиканский штаб сообщил о запуске системы массового диагностирования COVID-19 в лаборатории Бонецкого.

В Кыргызстане на сегодня подтверждено 708 случаев коронавируса.