В ближайшие две недели из ОАЭ вернутся 450 граждан Кыргызстана

Сегодня прибывает рейс Дубай — Бишкек со 180 гражданами Кыргызстана. Еще 270 человек прилетят рейсами, запланированными на 3 и 10 мая. Об этом сообщило Генконсульство КР в ОАЭ.
По его данным, дипмиссия ищет пути для приобретения билетов для соотечественников, которые остались без денег.
На сегодня 15 граждан Кыргызстана в ОАЭ обеспечили временным жильем и питанием до вылета. На электронную почту с просьбой помочь питанием и жильем обратилось 33 гражданина КР.
В ОАЭ находятся на заработках около 3,5 тысячи кыргызстанцев. Правительство выделило 5 миллионов сомов для решения вопросов жилья и питания.