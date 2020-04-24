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Общество

В ОАЭ граждане КР требуют от дипмиссии отчет по распределению 5 миллионов сомов

Граждане Кыргызстана, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, требуют открытости по распределению 5 миллионов сомов, выделенных на их поддержку. Об этом говорится в их обращении.

Кроме туристов, в ОАЭ в затруднительном положении оказалось много мигрантов.

«У многих заканчиваются деньги, и они не могут купить авиабилеты. Посольство поставило в приоритет тех, кто ранее уже купил билет на рейс в Бишкек до выделения 5 миллионов сомов. Другим отказывает в помощи для вылета на родину», — говорят мигранты.

Посольство и Генеральное консульство КР в ОАЭ утверждают, что деньги предназначены только для поддержки соотечественников, оказавшихся в ОАЭ без жилья и питания, пока они ожидают вылет.

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«Приобретение авиабилетов за счет указанных средств не предусмотрено», — отмечает Генконсульство.

По их словам, для обеспечения прозрачности, объективности расходования указанных денежных средств и оказания адресной помощи образована комиссия с представителями диаспоры и сотрудников посольства.

Генконсульство предупреждает, что помощь из 5 миллионов сомов получат только те, кто уже приобрел билеты на ближайшие чартерные рейсы.

«Выделенных денежных средств не хватит для покрытия расходов на обеспечение всех соотечественников в ОАЭ на неопределенное время», — сообщает Генконсульство.

По мнению кыргызстанцев, с такими требованиями посольства помощь не получат многие мигранты, ранее не планировавшие ехать в Кыргызстан. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150956/
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