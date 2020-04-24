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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Растет семейное насилие. В Бишкеке могут открыться кризисные центры

В Бишкеке рассматривают вопрос открытия кризисных центров. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

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По его словам, это связано с тем, что домашнего насилия стали фиксировать все больше.

«Мы рассмотрим вопрос открытия кризисных центров при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, в связи с тем, что там будет скопление людей. Мы готовы обеспечить безопасность этих центров и их постояльцев, предоставить оцепление», — сказал он.

Ранее Алмаз Орозалиев заявлял, что в Бишкеке после 30 апреля, если карантин продлят, могут начать работу станции технического обслуживания, вулканизации и такси.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150983/
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