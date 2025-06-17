Кризисные центры в Кыргызстане. Помощь пострадавшим и собственные проблемы

Кризисные центры в Кыргызстане играют важную роль в поддержке женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, например: семейное или сексуальное насилие. Там они зачастую спасаются от домашних тиранов вместе с детьми.

Редакция 24.kg узнала подробности о работе и нынешнем состоянии кризисных центров страны.

«В республике работают 16 кризисных центров, из них два муниципальные и находятся на гособеспечении. Один — в Бишкеке, второй — в Нарыне», — рассказала 24.kg заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыял Жанузакова.

Когда появилась потребность в кризисных центрах?

Идея их открытия в Кыргызстане возникла в 1990-х, когда в стране стали остро проявляться социальные проблемы, такие как семейное насилие, бедность и безработица. Начали появляться неправительственные организации и общественные группы, которые защищали права человека, помогали женщинам и детям, пострадавшим от насилия.

В 2000-х кризисные центры стали важной частью системы социальной защиты. С тех пор их количество значительно увеличилось, но проблема насилия в семьях пока остается актуальной.

«Постановлением правительства во всех местных органах власти создали комитеты по предотвращению насилия в семье. К сожалению, некоторые из них работают только на бумаге. В нашем обществе все еще стыдятся говорить о семейных проблемах и домашнем насилии. Многие молчат, поэтому комитеты не могут полноценно работать», — отметила замминистра.

В республике учащаются и случаи сексуального насилия. Пострадавшим также требуются особая поддержка и помощь.

«Для создания безопасной зоны и сохранения конфиденциальности пострадавших от сексуального насилия при поддержке ООН открыли «единое окно». Оно подразумевает под собой отдельное здание со специализированными кабинетами и помещениями для осмотра и получения показаний у жертв сексуального насилия. Там есть кабинеты для следователя и гинеколога. Последний оснащен необходимым медицинским оборудованием, предусмотрены комнаты для временного проживания женщин с детьми», — рассказала Кыял Жанузакова.

Как государство помогает выжить кризисным центрам

«В рамках государственного социального заказа ежегодно из госбюджета выделяют средства для поддержки центров. Объявляется конкурс по разным тематикам, в котором могут участвовать все кризисные центры. В 2024-м выделили 65 миллионов сомов, в 2025 году — 115 миллионов. На решение вопросов женщин, гендерного равенства и насилия выделили 27 миллионов сомов. В прошлом году было всего 12 миллионов сомов», — сказала замминистра.

В ближайшее время планируется провести круглый стол с участием представителей всех кризисных центров КР для обучения и правильного распределения средств государственного социального заказа.

Роль международных организаций

Международные организации, такие как ООН, активно поддерживают кризисные центры в Кыргызстане. Они проводят тренинги для специалистов и помогают поддерживать их работу. Такие организации часто финансируют проекты по борьбе с насилием в семье и помогают повышать осведомленность населения о доступных услугах.

Как помогают кризисные центры

«Аялзат» — кризисный центр в Бишкеке, который находится на государственном обеспечении. Он предоставляет:

• Приют и убежище

Многим женщинам и детям, которые пережили насилие в семье, важно найти безопасное место вдали от агрессора.

Читайте по теме Семейное насилие. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью

Для получения жилья и защиты в кризисном центре в большинстве случаев женщин с предоставлением охранного ордера направляют участковые милиционеры. Пострадавшей предоставляется временное убежище от одного до шести месяцев.

Если у женщины нет охранного ордера, она может прийти в кризисный центр и, заполнив соответствующие документы, получить временное жилье.

В кризисном центре «Аялзат» на сегодня живут 34 человека, из них 10 женщин и 24 ребенка.

• Курсы и обучение для женщин и детей

В центре женщин обучают шитью, рукоделию и заготовке полуфабрикатов. Все для того, чтобы они могли сами зарабатывать, снимать жилье и содержать детей.

Для детей проводят занятия с социальным педагогом. Летом они заняты в кружках по танцам и рисованию, которые находятся рядом с центром.

• Юридическая поддержка

Кризисные центры оказывают юридические консультации и помощь в оформлении исков и защите прав потерпевших.

• Психологическая поддержка и медицинская помощь

Психологическое восстановление играет ключевую роль в преодолении травм от насилия, депрессии или других тяжелых психологических состояний. С женщинами и детьми работают психологи.

Кризисный центр оказывает первичную медицинскую помощь, проводя осмотр и реабилитацию пострадавших от насилия.

Практически все кризисные центры сталкиваются с серьезными проблемами

1. Недостаток финансирования

«Аялзат», как и другие кризисные центры, особенно в сельских районах, сталкивается с нехваткой финансов для эффективной работы. Это ограничивает их возможности по предоставлению качественной помощи.

2. Общественные стереотипы

В некоторых случаях пострадавшие от насилия не могут обратиться за помощью из-за страха осуждения со стороны общества. Чувство стыда делает женщин менее решительными.

3. Нехватка специалистов

Психологические и юридические услуги в некоторых регионах могут быть ограничены из-за нехватки квалифицированных специалистов.

«Кризисный центр в Ошской области за последний год принял около 300 женщин. В основном это жертвы семейного насилия, которые нуждаются в психологической, юридической и социальной помощи. К сожалению, у нас проблемы с текучестью кадров из-за маленькой заработной платы, есть проблемы и с нехваткой финансов», — рассказала 24.kg директор кризисного центра «Акылкарачач» Октомкан Абдылдаева.

Что делают для решения проблем

«Да, действительно, можно выделить данные проблемы. По деньгам государство ищет пути для решения вопроса посредством госсоцзаказов и с привлечением международных организаций. Нехватка специалистов в первую очередь связана с маленькой заработной платой и большим объемом работы. Министерство продолжит прилагать все усилия для скорейшего решения данных проблем», — отметила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыял Жанузакова.