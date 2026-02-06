После ремонта в Бишкеке вновь открылся центр помощи детям

Заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева посетила центр помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения. Он открылся после капитального ремонта части здания, оснащения помещений и благоустройства прилегающей территории.

По данным пресс-службы мэрии, центр более 11 лет оказывает бесплатную социальную, психологическую и юридическую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от насилия, а также детям с инвалидностью и особенностями развития и их семьям.

В ходе визита Виктория Мозгачева ознакомилась с обновленными и полностью оснащенными кабинетами, установленным пандусом, обустроенными подъездными путями, парковкой, входной зоной, а также с оборудованием, игровыми и консультационными помещениями для детей.







Центр находится по адресу: улица Карасаева, 73 (восточное крыло средней образовательной школы № 14). Теперь он полностью соответствует требованиям доступности, безопасности и комфорта для детей и их семей, отметили в мэрии.