17:50
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

После ремонта в Бишкеке вновь открылся центр помощи детям

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева посетила центр помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения. Он открылся после капитального ремонта части здания, оснащения помещений и благоустройства прилегающей территории.

По данным пресс-службы мэрии, центр более 11 лет оказывает бесплатную социальную, психологическую и юридическую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от насилия, а также детям с инвалидностью и особенностями развития и их семьям.

В ходе визита Виктория Мозгачева ознакомилась с обновленными и полностью оснащенными кабинетами, установленным пандусом, обустроенными подъездными путями, парковкой, входной зоной, а также с оборудованием, игровыми и консультационными помещениями для детей.

Работы провели по плану капитального ремонта и строительства объектов социального развития.

Центр находится по адресу: улица Карасаева, 73 (восточное крыло средней образовательной школы № 14). Теперь он полностью соответствует требованиям доступности, безопасности и комфорта для детей и их семей, отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360933/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
После пожара. Ремонт в НИИХСиТО выполнен на 85 процентов
После пожара. Сроки завершения ремонта в НИИХСиТО сдвинулись
В селе Тюп реконструируют школу. Ее не ремонтировали 47 лет
В городе Ош ремонтируют здание мэрии. Муниципалитет показал, каким оно станет
Ремонт дорог в Оше. Закрывается участок улицы Навои
В связи с ремонтом аэропорт «Манас» временно ограничил движение авто
Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Ардагер»
Гуманитарный груз из Южной Кореи прибыл в НЦОМиД — для теплых полов
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Участок улицы 7 Апреля в Бишкеке открыли после ремонта
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
6 февраля, пятница
17:47
Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров объяснил закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров объяснил закрытие...
17:30
«Банк Компаньон» вручил очередной миллион
17:25
Увеличить размер оборотных средств обменных бюро предлагает Нацбанк
17:18
Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
17:15
Кыргызстан меняет правила содержания заключенных и усиливает контроль