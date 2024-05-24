В Бишкеке создали госцентр помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия

Государственный центр «Единое окно» помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от гендерного насилия при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции презентовали в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр труда Гулнара Баатырова отметила, что сексуальное насилие — это преступление против человечности, которое подрывает устои нашего общества, лишает женщин их прав и достоинства.

«Именно поэтому главные задачи государства — предотвращение подобных преступлений и помощь пострадавшим от насилия», — сказала она.

Задача центра — упростить доступ к необходимой помощи и создать нужную поддержку для женщин и девочек, переживших насилие.

В нем будут работать квалифицированные специалисты, которые будут оказывать медицинские, консультационные, юридические, психологические и социальные услуги. Здесь же можно будет получить помощь в проведении расследований.

В ведомстве отметили, что для проведения расследований «Единое окно» оборудовано зеркалом Gizella, комфортными для потерпевших кабинетами для проведения следственных действий, для медицинского осмотра и психологической поддержки, судебно-медицинской экспертизы со специальным оборудованием для расследований.

Центр будет введен в эксплуатацию после подписания соответствующих нормативно-правовых актов, которые в настоящее время проходят согласование.

Центр отремонтирован управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC) и при поддержке Бюро по международным наркотикам и правопорядку (INL) Государственного департамента США.