Общество

Права женщин. Основательница кризисного центра «Сезим» получила признание ООН

В Нью-Йорке в рамках мероприятий 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин состоялась церемония чествования одной из инициаторов движения за права женщин в Кыргызстане — Бубусары Рыскуловой. Она — основательница кризисного центра «Сезим».

Фото из архива. Бубусара Рыскулова

В знак признания многолетнего служения делу защиты прав и достоинства женщин Бубусаре Рыскуловой был вручен памятный знак «За жизнь, посвященную служению обществу».

Более 30 лет назад Бубусара Рыскулова основала первый в Кыргызстане кризисный центр и приют для женщин. Она стала одним из первых и наиболее последовательных правозащитников в борьбе против домашнего насилия.

Благодаря ей в КР создана сеть кризисных центров, а внимание общества к проблемам насилия и защите женщин значительно возросло.

В церемонии награждения принял участие заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов. Он отметил, что вклад Бубусары Рыскуловой стал важной частью развития гражданского общества и продвижения прав женщин в стране.
Материалы по теме
После ремонта в Бишкеке вновь открылся центр помощи детям
Кризисные центры в Кыргызстане. Помощь пострадавшим и собственные проблемы
Семейное насилие. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Государственный кризисный центр в Бишкеке так и не заработал — Айсулуу Мамашова
Некоторые женские кризисные центры на грани закрытия из-за отсутствия денег
В Бишкеке создали госцентр помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия
Атыр Абдрахматова стала руководителем кризисного центра «Сезим»
В Джумгальском районе открылся муниципальный кризисный центр
Поддержку кризисных центров увеличили до 12 миллионов сомов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и&nbsp;гриппа В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
