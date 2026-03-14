Права женщин. Основательница кризисного центра «Сезим» получила признание ООН

В Нью-Йорке в рамках мероприятий 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин состоялась церемония чествования одной из инициаторов движения за права женщин в Кыргызстане — Бубусары Рыскуловой. Она — основательница кризисного центра «Сезим».

Фото из архива. Бубусара Рыскулова

В знак признания многолетнего служения делу защиты прав и достоинства женщин Бубусаре Рыскуловой был вручен памятный знак «За жизнь, посвященную служению обществу».

Более 30 лет назад Бубусара Рыскулова основала первый в Кыргызстане кризисный центр и приют для женщин. Она стала одним из первых и наиболее последовательных правозащитников в борьбе против домашнего насилия.

Благодаря ей в КР создана сеть кризисных центров, а внимание общества к проблемам насилия и защите женщин значительно возросло.

В церемонии награждения принял участие заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов. Он отметил, что вклад Бубусары Рыскуловой стал важной частью развития гражданского общества и продвижения прав женщин в стране.