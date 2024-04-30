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Общество

В Джумгальском районе открылся муниципальный кризисный центр

В селе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района открылся первый в Нарынской области муниципальный кризисный центр «Асылзат. Информацию об этом разместили на странице USAID в Facebook. 

Сообщается, что кризисный центр открылся по инициативе чаекского муниципалитета Джумгальского района Нарынской области при поддержке общественного объединения «НурЖолБер» и станет надежной опорой для тех, кто столкнулся с насилием и нуждается в помощи.

Добавим, при поддержке USAID кризисный центр оснащен всем необходимым и готов принять до четырех человек, переживших насилие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293004/
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