В Джумгальском районе открылся муниципальный кризисный центр

В селе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района открылся первый в Нарынской области муниципальный кризисный центр «Асылзат. Информацию об этом разместили на странице USAID в Facebook.

Сообщается, что кризисный центр открылся по инициативе чаекского муниципалитета Джумгальского района Нарынской области при поддержке общественного объединения «НурЖолБер» и станет надежной опорой для тех, кто столкнулся с насилием и нуждается в помощи.

Добавим, при поддержке USAID кризисный центр оснащен всем необходимым и готов принять до четырех человек, переживших насилие.