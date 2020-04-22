Меньше трети читателей 24.kg полностью сохранили заработную плату

Уже почти месяц в ряде населенных пунктов страны действует режим чрезвычайного положения. Большинство предприятий, фирм, базаров, торговых точек закрыты, многие кыргызстанцы остались без средств к существованию.

Редакция 24.kg решила узнать, сохранили ли читатели работу и зарплату.

Только 12 процентов проголосовавших (285 человек) выбрали пункт, что работают полный рабочий день, еще 18 процентов (421 человек) хоть и перешли на удаленный режим, но заработную плату получают полностью. А вот 6 процентов читателей (145 голосов) при том же объеме работы стали получать меньше.

Примерно столько же отметили пункт, что стали работать посменно, а значит, сократилась и зарплата.

Более половины читателей остались и без работы, и без заработка. Еще 4 процента отметили, что их уволили.