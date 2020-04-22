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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Меньше трети читателей 24.kg полностью сохранили заработную плату

Уже почти месяц в ряде населенных пунктов страны действует режим чрезвычайного положения. Большинство предприятий, фирм, базаров, торговых точек закрыты, многие кыргызстанцы остались без средств к существованию.

Редакция 24.kg решила узнать, сохранили ли читатели работу и зарплату.

Только 12 процентов проголосовавших (285 человек) выбрали пункт, что работают полный рабочий день, еще 18 процентов (421 человек) хоть и перешли на удаленный режим, но заработную плату получают полностью. А вот 6 процентов читателей (145 голосов) при том же объеме работы стали получать меньше.

Примерно столько же отметили пункт, что стали работать посменно, а значит, сократилась и зарплата.

Более половины читателей остались и без работы, и без заработка. Еще 4 процента отметили, что их уволили.

Сохранили ли вы работу и заработную плату?
Да. Я работаю полный рабочий день, так как моя деятельность входит в перечень разрешенных — 12% — 285 голосов
Наша компания перешла на удаленный режим работы. Заработные платы сохранили — 18% — 421 голос
Работаю дистанционно, но при этом мне сократили зарплату при той же нагрузке — 6% — 145 голосов
Руководство приняло решение о введении поочередной (сменной) работе сотрудников. Соответственно сократились оклады — 6% — 139 голосов
Я сейчас остался без зарплаты. Работодателю нечем платить, он отправил всех в отпуск без содержания — 27% — 639 голосов
Я работал на себя и сейчас сижу дома. Денег нет — 24% — 559 голосов
Меня уволили — 4% — 110 голосов

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150853/
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