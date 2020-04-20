ГРС Кыргызстана объявила конкурс на изготовление дипломов об образовании

Объявлен конкурс на оказание услуг по изготовлению и персонификации дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании для Министерства образования и науки Кыргызстана. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По данным ее пресс-службы, основное требование к участникам конкурса — обязательная доля участия государства в предприятиях не менее 51 процента.

Согласно сведениям портала госзакупок, на бланки заложили почти 18 миллионов сомов.

Срок подачи конкурсных заявок — до 15.00 28 апреля 2020 года.

Подробная информация о конкурсе на портале электронных государственных закупок.