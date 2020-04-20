18:36
USD 80.35
EUR 87.03
RUB 1.09
Общество

ГРС Кыргызстана объявила конкурс на изготовление дипломов об образовании

Объявлен конкурс на оказание услуг по изготовлению и персонификации дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании для Министерства образования и науки Кыргызстана. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По данным ее пресс-службы, основное требование к участникам конкурса — обязательная доля участия государства в предприятиях не менее 51 процента.

Согласно сведениям портала госзакупок, на бланки заложили почти 18 миллионов сомов.

Срок подачи конкурсных заявок — до 15.00 28 апреля 2020 года.

Подробная информация о конкурсе на портале электронных государственных закупок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150647/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Минобраз Кыргызстана не может решить проблему с оплатой в частных школах
Министерство образования не принуждает каждого учителя снимать видеоуроки
Чрезвычайная ситуация в КР. Минобразования разработало 400 электронных учебников
В Кыргызстане формируют электронный учет находящихся на карантине
Режим ЧП в Кыргызстане. Подведомственные подразделения ГРС закрываются
Конкурс на самую читающую семью объявило Минобразования. Обещает подарки
Вузы и колледжи переходят на дистанционное обучение. Подписан приказ
Вузы сами будут решать вопросы об оплате контрактов студентов
Летние каникулы для школьников передвигать не будут
Госархив пополнят документы о кыргызстанцах трудовой мобилизации в годы войны
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12&nbsp;медиков. Их&nbsp;число достигло 116 В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Их число достигло 116
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер оставили без доплаты (обновлено) Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер оставили без доплаты (обновлено)
В&nbsp;Бишкеке закрылся ЦСМ &#8470;&nbsp;17. Четыре врача заразились коронавирусом В Бишкеке закрылся ЦСМ № 17. Четыре врача заразились коронавирусом
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! обнулил трафик на&nbsp;мировые образовательные онлайн-платформы Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
Нужно&nbsp;ли принимать витамин&nbsp;D, особенно во&nbsp;время карантина? Отвечает эксперт Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
Прокачай свои знания по&nbsp;английскому языку вместе с&nbsp;MegaCom Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
Обучайтесь онлайн вместе с&nbsp;телеканалом &laquo;Санат&raquo; и&nbsp;MegaCom Обучайтесь онлайн вместе с телеканалом «Санат» и MegaCom
20 апреля, понедельник
18:27
МТУ просит магазины собрать пакеты с продуктами. Инициатива принадлежит акиму МТУ просит магазины собрать пакеты с продуктами. Инициа...
18:02
ГРС Кыргызстана объявила конкурс на изготовление дипломов об образовании
17:45
В комендатуре разъяснили задержание волонтеров на велосипедах
17:22
Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
17:09
МТУ Бишкека рассылают письма в магазины с просьбой собрать пакеты с продуктами