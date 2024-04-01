12:28
USD 89.47
EUR 96.43
RUB 0.97
Власть

Зарплату учителям подняли с 10 тысяч до 26 тысяч сомов — министр образования

В 2022 году зарплату учителям подняли на 80 процентов, а STEM-преподавателям — на 100 процентов. Об этом на парламентском комитете по социальной политике сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, если в 2018-м заработная плата учителей составляла 11 тысяч сомов, то в 2024 году — 24 тысячи 400 сомов. В целом зарплата за этот период увеличилась с 10 тысяч до 26 тысяч сомов.

«У преподавателей вузов зарплата выросла с 16 тысяч 600 до 32 тысяч сомов. Также с сентября 2023-го у более чем 2 тысяч директоров и заместителей директоров по воспитательной работе заработная плата увеличена на 50 процентов», — сказала глава Минобразования.

Она добавила, что в прошлом году из республиканского бюджета выделено 186 миллионов сомов, в 2024-м — 558 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290380/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Для педагогов-хореографов проведут курсы повышения квалификации
В Кыргызстане разработан инструмент оценки раннего развития ребенка
В Минобразования открыли Центр раннего развития детей
Глава Минобразования Кыргызстана не боится потерять должность
Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
В Кыргызстане стартовал национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills
Почти на $700 тысяч закупят компьютерную технику для колледжей и лицеев
В Сулюкте построят центр информационных технологий
Прием заявок от кыргызстанцев на обучение в вузах Венгрии продлится до 15 января
Школьник из Кыргызстана завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 марта
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы
В&nbsp;Нарыне строят ГЭС &laquo;Куланак&raquo;. Акылбек Жапаров проверил ход работ В Нарыне строят ГЭС «Куланак». Акылбек Жапаров проверил ход работ
Джо Байден с&nbsp;небольшим перевесом опережает Дональда Трампа по&nbsp;результатам опроса Джо Байден с небольшим перевесом опережает Дональда Трампа по результатам опроса
Бизнес
Acıbadem: лечение неврологических расстройств у&nbsp;детей Acıbadem: лечение неврологических расстройств у детей
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
1 апреля, понедельник
12:21
Танцоры из Кыргызстана завоевали серебро на международном турнире в Испании Танцоры из Кыргызстана завоевали серебро на международн...
12:05
Зарплату учителям подняли с 10 тысяч до 26 тысяч сомов — министр образования
12:00
Тарифы, мораторий, НКО. Какие решения властей становятся непопулярными и почему
11:41
В Баткене автомобили стоимостью 4,1 миллиона сомов переданы государству
11:20
Продолжал дело Кольбаева. Член ОПГ вымогал деньги у горняков Чаткала