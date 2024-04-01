В 2022 году зарплату учителям подняли на 80 процентов, а STEM-преподавателям — на 100 процентов. Об этом на парламентском комитете по социальной политике сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, если в 2018-м заработная плата учителей составляла 11 тысяч сомов, то в 2024 году — 24 тысячи 400 сомов. В целом зарплата за этот период увеличилась с 10 тысяч до 26 тысяч сомов.

«У преподавателей вузов зарплата выросла с 16 тысяч 600 до 32 тысяч сомов. Также с сентября 2023-го у более чем 2 тысяч директоров и заместителей директоров по воспитательной работе заработная плата увеличена на 50 процентов», — сказала глава Минобразования.

Она добавила, что в прошлом году из республиканского бюджета выделено 186 миллионов сомов, в 2024-м — 558 миллионов.