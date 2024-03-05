В Кыргызстане разработан инструмент оценки раннего развития ребенка

Разработан инструмент оценивания раннего развития ребенка (ОРРР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, ОРРР — это инструмент комплексного измерения процесса развития каждого ребенка, который строится на основе ежедневного наблюдения за детьми и их деятельностью с момента появления в группе и до их ухода из детского сада. Педагоги отслеживают и измеряют все виды деятельности, осуществляемые в группе и за ее пределами, например, в ходе прогулки.

«Инструмент должен достоверно и надежно фиксировать ключевые аспекты в развитии ребенка и помочь воспитателю разработать индивидуальные подходы к развитию ребенка и улучшать методы преподавания», — отметили в ведомстве.

В качестве основы по определению основных областей для измерения послужили определенные государственным стандартом пять областей развития:

физическое развитие;

познание и когнитивное развитие;

грамотность и коммуникация;

социальное и эмоциональное развитие;

творчество и эстетическое развитие.

«Карта развития ребенка» включает области развития, состоящие из измерителей, индикаторов и таблицы с тремя диапазонами (высокий, достаточный и недостаточный), отражающими поведенческие проявления/показатели, которые демонстрирует каждый ребенок. Развитие каждого ребенка оценивается в соответствии с инструкциями, изложенными в «Руководстве по заполнению карты развития ребенка», — рассказали в МОиН.

В инструменте использованы два основных типа измерения развития детей раннего возраста:

целенаправленное наблюдение, которое позволяет оценить развитие ребенка на основе отслеживания высококвалифицированным экспертом или педагогом, работающим с ним;

чек-лист или список материалов и оборудования, используемых в процессе работы с детьми.

Оценка проводится в форме прямого наблюдения по возрастной категории за детьми четырех-пяти лет в течение двух недель и завершается ранжированием/выставлением баллов. Педагог присваивает баллы (от 1 до 7) по каждому измеряемому индикатору в соответствии с определенными поведенческими проявлениями в трех диапазонах: высокий (продвинутый), достаточный (промежуточный) и недостаточный (базовый).

Инструмент разработан в соответствии с требованиями программы «Балалык» по развитию детей от трех до шести лет в рамках проекта «Образование для будущего», реализуемого Министерством образования и науки при финансовой поддержке Всемирного банка.