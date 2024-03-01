В Минобразования открыли Центр раннего развития детей

В Министерстве образования и науки открыли Центр раннего развития детей «Бөбөктай». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, центр открыт по инициативе главы ведомства Догдуркуль Кендирбаевой.

«В первый день работы министром я увидела сотрудников с детьми на рабочем месте, вот тогда мне пришла эта идея. У государственных служащих рабочий день ненормированный», — отметила она.

Догдуркуль Кендирбаева добавила, что центр послужит моделью создания подразделения по развитию малышей, призвала образовательные учреждения, другие министерства принять участие в челлендже и поддержать начинание.

«Цель создания центра — организация на местах услуг развития детей младшего возраста и демонстрация модели, обеспечение социальной справедливости и совместная деятельность в рамках государственно-частного партнерства. Такой центр можно организовать в любой организации, учреждении, предприятии, обеспечивая удобство для сотрудников», — отметили в министерстве.

В центре дети могут находиться от 2 до 10 часов. На основе договора с Кыргызским государственным университетом имени Арабаева за детьми будут присматривать студенты-практиканты, обучающиеся по специальности дошкольное образование.

Центр оформлен коврами в национальном стиле, обеспечен наглядными пособиями и развивающими игрушками. Также он оснащен холодильником, микроволновой печью, телевизором. В центре выделена комната с горячей и холодной водой, для детей дошкольного возраста есть отдельный санузел.