Школьная олимпиада стала бизнесом. Депутат заявила о поборах в Джалал-Абаде

Депутат Надира Нарматова на парламентском комитете по социальной политике заявила, что с учеников собирают по 1 тысяче сомов для участия в школьной олимпиаде.

«На прошлой неделе в Джалал-Абадской области прошла олимпиада по кыргызскому языку среди школьников. Участвовали три области — Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская. С каждого ученика собрали по 1 тысяче сомов. Вы что, превратили в бизнес олимпиаду? Ученики должны платить?» — возмутилась она.

По словам нардепа, в олимпиаде принимали участие около 500 учеников и с каждого собрали деньги.

«По результатам тоже родители были недовольны и сильно возмущались», — сказала она.

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева ответила, что ученики не должны платить. «Если это республиканская олимпиада областного уровня, то тогда есть специальная смета бюджета. В это же время другие организации тоже проводят свои олимпиады. Я этот момент уточню и дам ответ», — сообщила она.

Догдуркуль Кендирбаева добавила, что сейчас стало много мошенников, которые проводят олимпиады от имени Министерства образования и собирают деньги.