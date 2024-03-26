Для педагогов-хореографов проведут курсы повышения квалификации

Для педагогов-хореографов школ и внешкольных учреждений проведут курсы повышения квалификации «Многообразие танцев». Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

По ее данным, программа включает историю кыргызского танца, основы народных и современных танцев, постановки участников курса и концертную программу творческих коллективов центра «Сейтек».

Курсы организованы Национальным центром детей и юношества «Сейтек» при поддержке Министерства образования и науки с Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.