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Общество

Для педагогов-хореографов проведут курсы повышения квалификации

Для педагогов-хореографов школ и внешкольных учреждений проведут курсы повышения квалификации «Многообразие танцев». Об этом сообщила пресс-служба Минобразования. 

По ее данным, программа включает историю кыргызского танца, основы народных и современных танцев, постановки участников курса и концертную программу творческих коллективов центра «Сейтек».

Курсы организованы Национальным центром детей и юношества «Сейтек» при поддержке Министерства образования и науки с Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289812/
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