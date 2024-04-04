Переход на 12-летнее обучение. Депутат считает, что школы не готовы к реформе

92 процента бюджета Минобразования переводят на зарплату сотрудников. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила глава ведомства Догдургуль Кендирбаева.

По ее словам, из них 2 процента выделяется на питание учеников.

Депутат Камила Талиева отметила, что если 92 процента бюджета тратят только на заработную плату, то о каких реформах может быть речь.

«Вы говорите, что на 12-летнее обучение перейдете, чтобы сделать это, мы должны пройти большую подготовку. Если в одном классе по 30-40 учатся, какое еще 12-летнее образование? Мебель в школах старая. Сначала организуйте нормальное 10-11-летнее обучение», — сказала нардеп.

Она добавила, что не решается проблема с учебниками.

«По учебникам я приготовила много материалов, скоро заявление сделаю. До 1 сентября осталось пять месяцев, вопрос учебников не сдвинулся с мертвой точки», — отметила Камила Талиева.

Глава Минобразования подчеркнула, что по 12-летнему обучению до этого уже велась подготовка.

«На базе каждой школы открыты нулевые классы. 6-летние дети смогут пойти в первый класс», — сказала она.

Камила Талиева призвала сначала повышать качество обучения, потом переходить на 12-летнее образование.

Напомним, кабмин принял решение о поэтапном переходе на 12-летнее образование, в Минобразования сообщили, что рабочая группа разрабатывает дорожную карту.