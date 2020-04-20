Крик отчаяния: медики Бишкека и Чуйской области просят помощи у правительства

Врачи центров семейной медицины Бишкека и групп семейных врачей Чуйской области просят о помощи. Об этом сообщила советник министра здравоохранения Елена Баялинова.

Она отметила, что медики обращаются не напрямую, потому что боятся наказания — выговоров и увольнения.

Просим, помогите донести наши проблемы и пути решения изнутри, многие из нас в отчаянии, чувствуют опустошеность, униженность перед собой, семьей, детьми и сотрудниками, обманутыми начальством и просто использованными... Из письма медиков Бишкека и Чуйской области.

Медики просят отменить индикаторы не только в городе Оше и Бишкеке, но и в других регионах страны. Поднять базовую ставку оклада семейным врачам и другим медработникам до 25-30 тысяч сомов. Оставить КТУ. Доплатить всем врачам и медработникам первички, задействованным в борьбе с коронавирусом, мотивирочные выплаты в размере не менее тройного оклада (не обязательно только заболевшим медикам). Поддержать продуктами семьи врачей и медработников, задействованных и работающих в условиях распространения коронавируса.

Наша жизнь не стоит 5 килограммов муки, одной пачки чая, 2 литров масла и 2 килограммов сахара, где остальные переданные медикам продукты? Из письма медиков Бишкека и Чуйской области.

«Просим выплатить врачам, особенно первички, которые, в чем есть, шли к контактным домой, первыми, без средств индивидуальной защиты, в одноразовой маске, одноразовом чепчике, одноразовом халате, шли днем и ночью к контактному с больным коронавирусом и брали мазки из носа, а рядом с нами были приехавшие из района врачи СЭС, эпидемиологи все в полном обмундировании, стояли смотрели и гоняли нас брать мазки, писать документы, а они в полном комплекте СИЗ, костюмах, но ничего даже не писали, а мы семейные врачи — мы лечебники, даже не обученные, без формы защиты, так как их у нас не было, шли, как солдаты, на передовой исполняли приказ и брали мазки, хотя это не входило в наши обязанности», — цитирует авторов письма Елена Баялинова.

«Все мазки, смывы должны брать врачи СЭС, эпидемиологи, и еще решили им предусмотреть дополнительные выплаты, а за что? Недавно нас, врачей первички, отстранили от взятия мазков, создали мобильные бригады, а кто нам оплатит за те дни, когда мы работали на передовой и голыми руками брали мазки с контактных? Просим выплатить нам, семейным врачам ГСВ, компенсаторные выплаты за работу в особо опасных условиях на передовой, связанную с опасностью заразиться, в сумме 30 тысяч сомов в месяц», — просят медики.

«Врачам некогда и не на что укреплять свой иммунитет и здоровье, чтобы противостоять вирусу, они на работу и обратно ходят пешком, кушают, что найдут, везде закрыто, нет времени на поиск еды. Мы просим дополнительных денег на покупку витаминов, так как мы, рискуя своей жизнью, охраняя здоровье людей, тихо умираем сами, ставя под риск свою жизнь. Передайте дополнительно переданные спонсорами нам, медикам, особенно семейным врачам, финансы для поддержки иммунитета и продления нашей жизни, связанной с работой по борьбе с коронавирусом», — просят авторы письма.

Медики просят власти построить для врачей ГСВ (оставшихся в живых) первички социальное жилье и рассмотреть вопрос доступного жилья по ипотеке, потому что многие живут на съемных квартирах.