Прибывшие из Турции кыргызстанцы раскритиковали работу посольства КР

Прибывшие из Турции граждане Кыргызстана раскритиковали работу посольства КР в Анкаре.

По их словам, глава кыргызстанской дипмиссии Кубанычбек Омуралиев не принимал никакого участия в процессе отправки соотечественников на родину, а список пассажиров составлялся с халатностью. В итоге борт вернулся в Бишкек пустым на треть. Он был рассчитан на 350 мест, а вылетели из Стамбула только 211 граждан.

Председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов заявил, что намерен собрать все доказательства халатной работы посольства КР в Турции и направить этот список в Жогорку Кенеш.

В свою очередь сам посол утверждает, что все эти жалобы и заявления не соответствуют действительности, и упрекнул во вмешательстве некоторые партии и политиков, но не уточнил, кто именно чинил препятствия.

Напомним, что самолет с кыргызстанцами на борту приземлился в аэропорту «Манас» 17 апреля. Всех пассажиров этого рейса разместили в обсервации. У 198 из прилетевших коронавирус не обнаружен. Анализы остальных еще проверяют.